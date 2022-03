La productora de ‘Sálvame‘, ‘La Fábrica de la Tele’, fue la mano que le dio de comer durante muchos años a Rosa Benito. Sin embargo, la hija de la colaboradora de televisión ha estallado como nunca contra ellos. Rosario Mohedano ha querido responder a Jorge Javier Vázquez quien asegura que la cantante es «la espina clavada» de su madre. Unas palabras que no han sentado nada bien a Rosario Mohedano y ha utilizado su perfil de Twitter para defenderse con unas incendiarias declaraciones que seguramente darán mucho que hablar. Y es que señala a la productora del programa de Telecinco como una «organización criminal».

Rosario Mohedano acusa a la productora de «organización criminal jerarquizada»

«Habéis intentado acabar conmigo muchas veces, pero he resistido a vuestro maltrato diario y no es la cadena ,no equivoques, quien delinque es la productora, no manipules, la cadena se desentiende del daño que hacéis y eso es lo que no te deja dormir. ¿Espina? No, soy vuestra estaca😘 «, ha comenzado diciendo respondiendo así a las palabras del presentador en su blog en Lecturas. Jorge Javier habla de hipocresía cuando Rosario Mohedano critica a Telecinco, donde lleva trabajando su madre muchos años. Y concretamente a la productora en la que desarrolló su labor como colaboradora desde el año 2009 hasta el 2016. Siete años como colaboradora de ‘Sálvame’. Sin embargo, esto no es lo único que ha dicho su hija. Todavía queda más tela que cortar.

Rosario Mohedano ha seguido despachando a gusto contra ‘La Fábrica de la Tele’: «Solo tengo que decir que estoy en contra de todo tipo de violencia. Durante años ‘La Fábrica de la Tele’, organización criminal jerarquizada, nos ha maltratado públicamente. A mi marido por ser mi marido y a mí. Muchísimas víctimas os sufren a diario y actuáis delinquiendo», ha continuado diciendo en el hilo que se ha convertido en viral. «Existe el Caso Delux con muchas víctimas vuestras. Seguís maltratando y demostráis que sois peligrosos. Hemos seguido con nuestra vida sin querer nada de vosotros salvo que se haga justicia Habéis ofrecido acuerdos e incluso trabajos muy bien pagados para quitar demandas, pero…», ha continuado diciendo.

La cantante, muy enfadada con la productora de ‘Sálvame’

La hija de Rosa Benito se ha mostrado muy enfadada con el programa: «Aprendimos que si podemos hacer algo. Si está en nuestra mano con la ayuda de la ley y la verdad el hacer justicia, así haremos. Nuestros hijos no deberían sufrir violencia por ser nuestros hijos y nadie se merece una televisión que delinque para hacer programas», ha sentenciado. Sin embargo, su discurso no ha sido de lo más aplaudido por sus seguidores, que han querido recordarle que ella ha participado en esa productora, al igual que su madre.