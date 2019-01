7 La tremenda bronca con Jesús Vázquez

El presentador no ocultó, incluso, en pleno directo que no compartía este comentario del jurado y tachó a Risto de “homófobo” y también de “grosero”. Por supuesto, Risto no se calló y echó más leña al fuego: “Perdón pero no me vas a tachar de homófobo, vas a dar paso a la publicidad y te vas a quedar tan ancho”, le dijo.