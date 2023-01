Risto Mejide ha aclarado al comienzo de ‘Todo es mentira’ la polémica en la que se ha visto envuelto con Ana Obregón. Su comentario desafortunado sobre cómo podría disparar la audiencia de las campanadas la muerte de un ser querido ha provocado un aluvión de críticas contra él, entre otras, de parte de la propia actriz. Si bien durante el arranque del programa ha pedido disculpas a Ana, contra quien ha cargado esta vez ha sido contra la cadena pública de RTVE. ¿La razón? Que contrataran a Ana Obregón para despedir el año 2020, solo unos meses después dijera adiós para siempre a su hijo, Álex Lequio.

«Me sorprende que no veas que esto no va contigo ni con Cristina. Mi comentario de que la muerte de un ser querido o un embarazo da audiencia, igual alguien debería pensar a quién da audiencia. Esto no iba contigo, iba con los que nos ponen ahí. Los mismos que están en un despacho de RTVE en 2020 apenas cinco meses después de que haya muerto tu hijo y deciden que tú des las campanadas. Esto va contra el mercado del morbo, en el que yo me siento bastante en contra. Lo siento. Obviamente una madre va a expresar su dolor. Me sorprende que tú hayas llegado a decir que yo me reí de que tuvieras que enterrar a un hijo. Me duele muchísimo viniendo de ti, además. Eso no es tele, es morbo, y me sorprende que tenga que decirlo yo», ha dicho Risto visiblemente nervioso mirando a cámara.

De nuevo, ha insistido en que, según su opinión, contaron con su presencia en TVE por los espectadores que podía arrastrar, un parecer que, a buen seguro, hará mucho ruido también en las redes sociales. «Lo siento, estoy en contra del morbo, y no tenemos las culpa nosotros, porque seguramente también me han puesto a mí porque yo me he separado este año. No lo sé, pero si es así, lo denuncio», ha añadido. Risto considera que los altos directivos de la cadena habrían pensado en Ana Obregón por la situación dramática a la que estaba haciendo frente en su vida, en vez de por su valía frente a las cámaras, una conjetura que quizás tampoco siente bien a la comunicadora.

Risto es consciente del mayúsculo enfado de Ana y vuelve a pedirle perdón, aunque hubiera esperado mantener con ella una conversación en privado para aclarar lo sucedido. «Me duele es que no hayas descolgado el teléfono y me hayas llamado. Soy el mismo que cenó contigo y Miguel Ángel Revilla. La misma persona que te ha alabado en los medios. Me has llamado muchas cosas y muchos seguidores ahora lo están repicando. Como te he dicho no le temo a la polémica y lo que no voy a permitir es la injusticia dispuesto a decirte en la cara que no iba contigo, sigo pensando lo mismo y lamento muchísimo este malentendido. Lo único que demuestra tu post es que no me conoces», asegura.

Pero, ¿cuál es el origen del conflicto? Todo comenzó cuando Risto y Mariló hablaban durante el especial de Telecinco de los «nuevos comienzos», instante en el que el publicista dio unas declaraciones por las que muchos seguidores le han amenazado con un unfollow. «¿Hay algo que anunciar? ¿Un embarazo? ¿La muerte de un ser querido? Eso siempre da audiencia», dijo. Tildado de cruel y ruin por los espectadores, la última en mojarse y decir cómo se siente ha sido Ana Obregón, que ha tachado este ataque de «repulsivo».