Risto Mejide tuvo que hacer frente este martes a uno de los programas más difíciles de su carrera. Se mostraba indignado, pero sobre todo decepcionado. El motivo no era otro que la supuesta emboscada que le habían tendido desde ‘Cuatro al día’ y así lo reveló al comenzar ‘Todo es mentira’. El presentador cargó contra compañeros y contra Mediaset, sin tener en cuenta quizás el vendaval que esto podía desatar. «Buenas tardes, por decir algo. No sé si soy la mejor persona para presentar este programa. Estoy convencido de que todos encontraréis mejores ofertas a esta hora. Nuestros compañeros de ‘Zapeando’ hacen un excelente programa, un programa necesario. Enhorabuena que volvisteis ayer», deslizaba el también publicista mirando a cámara.

Sus palabras llegan horas después de que hubiera tenido lugar el tenso cara a cara entre Alfonso Merlos y Marta López en ‘Sálvame’. Jorge Javier y ella propiciaron un encuentro, pues el periodista acababa de finalizar su intervención en el espacio presentado por Risto. «Y luego está Sálvame, que lo presenta el irreductible Jorge Javier Vázquez. Y quizá éste es el programa con el tipo con menos talento que podéis encontrar en esta franja. Siempre he dicho que mi ego extiende cheques que mi talento no puede pagar (…) No tengo ganas de presentar el programa. Me habría quedado en casa haciendo otra cosa. Si estoy aquí, estoy por mis compañeros y por los que veis el programa», apuntó. Sin embargo, esto era tan solo el principio y es que su verdadero blanco en esta historia era tanto Javier Negre como el programa que presenta Joaquín Prat.

«Las razones son varias. Algo estamos haciendo mal. Ayer hicimos un programa en el que durante una hora y media denunciábamos el drama que está ocurriendo en las residencias de ancianos de nuestro país y resulta que lo que más ha interesado es un rifirrafe con un tipo que aspira a ser youtuber. Das paso al siguiente programa y ves que te han tendido una emboscada para ver si generas share. ¿Para qué te tienden una emboscada unos presuntos compañeros? ¿Para ver si rascamos dos o tres puntos mas?», comentó haciendo referencia a la conexión que se hizo entre ‘Cuatro al día’ y ‘Todo es mentira’ el día anterior. En ella, protagonizaron un fuerte enfrentamiento Javier Negre y Risto en el que el presentador de ‘El estado de alarma’ llamó a Mejide ‘manipulador’.

Hace unos 5 meses Negre fue condenado por inventarse una entrevista para El Mundo y Risto lo despidió de Todo es Mentira. Hoy se han vuelto a ver las caras y se han enganchado #MerlosPlace pic.twitter.com/1Mf470rAp1 — Javichu 💫 (@javichu_r) April 27, 2020

«No tiene sentido hablar con politólogos o un filósofo cuando tu cadena decide poner en Twitter que han llamado al presentador manipulador. Ayer pillé un puteo bastante bestia. Estoy hasta la polla que lo mas comentado sea lo más idiota que ocurre», dijo al siguiente día. Su enfado era mayúsculo con él, pero mucho más con la productora. De hecho, quiso puntualizar que si estaba molesto con alguien no era con Joaquín Prat, sino que la historia iba mucho más allá.

«Contigo no, porque te tengo cariño, respeto y admiración. Aplaudo cada punto de share que habéis crecido de manera pública y privada. He aplaudido y he sonreído cuando desde programas de tu productora han promocionado tu programa y no el mío, que también luchamos por ese share. Sonreí cuando recuperasteis a colaboradores que habíamos expulsado cuando habían tenido faltas de respeto hacia colaboradores y compañeros (…)No sonreí tanto cuando me ponían de vuelta y media en ese programa y no les llamaban la atención. He intentado que se respete a todo el mundo. Y sonreí también ayer cuando me vi en una encerrona. Llevo años en televisión para reconocer cuando hay una emboscada. No pasa nada porque no necesito que nadie me defienda. El problema es cuando no estoy delante. Tengo claro que cuanto mayor es la lealtad, mayor es tu profesionalidad. Soy leal no sólo al programa, al grupo, a la productora, sino a la gente que nos ve. Y me gustaría pensar que todos somos iguales», dijo Risto.

Pero, ¿qué tenía que decir Joaquín después de todo esto?, ¿cuál era su explicación ante la supuesta encerrona? «Sabes que te respeto. Admiro tu profesionalidad, la de todo tu equipo. Ayer no hicimos ninguna encerrona. Teníamos a Negre desde que se desató el Merlos Place, este folletín tan necesario en este escenario de una España confinada. Saludé a Javier Negre y le llamé youtuber como vosotros os referisteis. Recuerdo que fuiste tú el que le apelaste. Desconozco las guerras que tengas. Lo que suceda en tu programa, no tengo ni idea, ni me interesa. Sólo intenté detenerle. Cuando él luego habló, quise desviar la atención sobre un compañero con un contertulio», relató. ¿Volverá Mejide a pronunciarse sobre este asunto?