Después del tenso enfrentamiento entre tía y sobrina, la hija de María Teresa Campos le ha mandado un contundente mensaje a Jorge Javier en el que explica cómo está viviendo la polémica.

La relación entre Carmen Borrego y Alejandra Rubio sigue en el punto de mira. A pesar de que tía y sobrina han repetido por activa y por pasiva que han solucionado todos sus problemas después de que la joven confirmara que ambas se habían distanciado, lo cierto es que cada vez que coinciden en el plató de ‘Viva la vida’ saltan chispas entre las dos. Esta misma tarde, tía y sobrina han protagonizado un fuerte encontronazo que ha terminado con la hija de Terelu Campos entre lágrimas. Tras la polémica, y mientras que comentaban lo sucedido en ‘Domingo deluxe’, la hija mayor de María Teresa Campos le ha mandado un revelador y contundente mensaje a Jorge Javier Vázquez.

«No vuelvas a sembrar la duda contra mi porque entonces voy a hablar yo. Yo también estoy hasta aquí. No he hablado ni de ti ni de tu madre», advertía Carmen Borrego a su sobrina después de que esta confirmara que Terelu Campos estaba harta del conflicto entre ambas. Además, no dudaba en acusarla de crear un conflicto innecesario para dar que hablar. «No tengo ningún problema contigo, ni con mi hermana. No digas que estoy montando algo, solo me estoy defendiendo. Ya está bien. Lo único que he preguntado que si hay algo que se ha dicho en el vídeo si es verdad. No soy nada rencorosa. Si la acusan de ser la fuente lo lógico es que yo le pregunte…«, se defendía la hija de María Teresa Campos.

La tensión entre ambas era palpable y no ha pasado desapercibida para los colaboradores de ‘Domingo deluxe’. En concreto, Kiko Matamoros se ponía de parte de Alejandra Rubio y le reprochaba a Carmen Borrego su actitud y tono hacia su sobrina. «El tono es inapropiado, estaba nervioso y muy fuera de tono. No le favorece, parece un abusón en el patio del colegio. No creo que a Terelu le haya gustado pero intentará restarle importancia. Alejandra está amordazada por todo… Al final de un pequeño roce o comentario que hizo en un plató ha surgido algo bastante más gordo y desagradable», opinaba el colaborador.

En esos mismos instantes, Jorge Javier Vázquez corría a por su teléfono porque había recibido un mensaje en directo de la propia Terelu Campos como reacción a todo lo que había sucedido durante toda la tarde. El presentador no dudó en compartirlo con la audiencia y el resto de sus compañeros: «Dice: ‘Terelu está hasta el coño’«.

«No se había firmado ninguna paz»

Los colaboradores de ‘Domingo deluxe’ asentían con la cabeza y le daban la razón a la hija de María Teresa Campos después de sus palabras. Kiko Matamoros quiso dar un paso más allá e hizo hincapié en que cuando Carmen Borrego y Alejandra Rubio quedaron para arreglar todos sus desencuentros no se llegó a firmar ninguna paz. «Fue más un acuerdo de silencio, veo que la cosa está a punto de romperse. Estoy de parte de Alejandra. Creo que los sentimientos son muy difíciles de controlar y más cuando se es tan joven. La otra pierde las formas y se dirige en un tono inapropiado. Yo no le hubiera tolerado que me hable así. La tirantez va a ir a más y no sé cómo van a tratarlo«, sentenciaba el padre de Diego Matamoros.

Terelu Campos, visiblemente harta, semana a semana

Este sábado, Terelu Campos tenía que hacer frente de nuevo a la polémica que están protagonizando su hermana y su hija. Una vez más, la hija de la veterana periodista insistía en que estaba cansada de tantos frentes y no dudaba en pedir que se diera carpetazo al asunto una vez por todas. «Yo no me estoy exponiendo. ¿He dado una entrevista? ¿He hablado de alguien? ¿He criticado a alguien? Me estoy comiendo muchas cosas de las que no soy responsable. No es fácil para mí porque intentar tener una vida tranquila, tener opiniones respetuosas es muy complicado. Una tiene un hartazgo de verdad», decía la colaboradora de ‘Viva la vida’ después de protagonizar un pequeño rifirrafe con Diego Arrabal. «Tengo mucho hartazgo, lo digo de verdad», sentenciaba la hija de la veterana comunicadora.