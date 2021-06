El presentador ha explicado qué ha supuesto la muerte de la colaboradora para él y el resto de compañeros del programa de Telecinco.

La muerte de Mila Ximénez ha dejado desolado a gran parte de la sociedad española y especialmente a los que estuvieron a su lado en los últimos años. Este viernes en ‘Deluxe’, Jorge Javier Vázquez y el resto de colaboradores de ‘Sálvame’ han rendido homenaje a la periodista compartiendo con la audiencia algunos de los detalles más desconocidos y divertidos de ella. En medio de sus recuerdos, el presentador ha lanzado una profunda reflexión y ha explicado lo que ha supuesto el fallecimiento de su gran amiga para el resto de compañeros del programa de las tardes de Telecinco, quienes en las últimas semanas se habían mostrado muy divididos a raíz del documental de Rocío Carrasco.

Jorge Javier Vázquez ha reconocido, aunque con cierto tono de tristeza, que la muerte de Mila Ximénez ha provocado que tanto él como el resto de los colaboradores de ‘Sálvame’ hayan llegado a unirse después de un tiempo en donde sus opiniones han sido dispares. «Después de una época en la que hemos estado divididos por Rocío Carrasco, y en el programa ha habido muchas disputas, siempre aparece algo que, lamentablemente ha sido por una pérdida, se ha producido una unión entre todos«, reconoce.

«Lo que parecía imposible, ha vuelto a unirse algo que estaba resquebrajado«, insistía el presentador. Mientras que el resto de sus compañeros le daban la razón, el también conductor de ‘Supervivientes’ ha asegurado que a pesar de que lleven más de diez años en antena siempre hay algo que les une. «Se notaba el cansancio de los años. Después de 12 años y una pandemia de por medio…», se sinceraba.

Tras esto, Jorge Javier Vázquez insistía en que siempre ha tenido una relación muy especial con Mila Ximénez y aseguraba que esta no era la única que se había forjado con el paso de los años. «Tenía relaciones muy especiales con mucha gente, tenía muchos amigos muy profundos por diversos motivos, tenía amor para todos», aseveraba.

Jorge Javier Vázquez, reconciliado con la vida tras la muerte de Mila

Jorge Javier Vázquez ha vivido unos de los días más difíciles de su vida después de tener que ponerse al frente de los programas homenajes a Mila Ximénez. Aunque ha mantenido la compostura en todo lo momento, lo cierto es que hemos podido ver al presentador de lo más afectado. Especialmente el pasado jueves cuando Alba Santana entraba por teléfono para dar las gracias por todo lo que habían hecho por su madre.

Con la muerte de Mila Ximénez, Jorge Javier Vázquez ha aprendido a afrontar la vida de otra manera y así va a iniciar la nueva etapa de su vida sin su mejor amiga. «Yo había perdido ya la curiosidad por absolutamente todo. Yo lo achacaba a la pandemia. Por eso cuando pude verla, Mila me ha reconciliado con la vida. Y me han vuelto a dar ganas de vivir. En ese momento tan duro, que ella se va… Lo que ella me ha hecho es como empujarme y decirme: no, hay que seguir. Y lo que antes era un caos, desesperación y negrura ahora es luminosidad. Ahora tengo ganas de vivir, me han dado ganas de vivir, que es algo que hace tiempo que no tenía. No puedo decirlo de otra manera. No estoy mintiendo ni es una milonga. Me ha dado mucho brío y me ha dado un empujón tremendo», decía emocionado.