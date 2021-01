«Tenía que ir a ‘El programa de Ana Rosa’ y no he podido ir», ha reconocido la hija de la tonadillera vía redes sociales.

Isa Pantoja afronta sus primeros exámenes universitarios de Derecho. La hija de Isabel Pantoja está hincando los codos y preparándose para la temida e inminente evaluación que tendrá lugar la próxima semana. Los nervios le están pasando factura más que nunca. Así lo ha confesado ella misma a través de sus redes donde revelaba que por ello había estado ausente durante unos días. También ha explicado el motivo por el que no ha acudió a su puesto de colaboradora en ‘El programa de Ana Rosa’.

«Yo los días previos al examen me pongo muy insoportable y me agobio por todo», aseguraba en un vídeo compartido en sus historias de Instagram. Añadía que el estrés le provoca un nudo en el estómago, por ello solo come dos veces al día, y que no se trata de que no haya estudiado lo suficiente: «Simplemente soy así».

Asimismo, ha explicado que le habían bajado mucho las defensas y que ya presentaba la salida de un herpes labial. Aún así, lo peor sin duda, han sido las migrañas. «Tenía que ir a ‘El programa de Ana Rosa’ y no he podido ir por estas migrañas que tengo que me suelen venir dos veces al año. Me ha tocado hoy». Tras los mensajes de preocupación de algunos de sus fans, la joven indicaba horas después que se encontraba «mejor dentro de lo que cabe», pero que había tenido que tomarse un medicamente para combatir esos intensos dolores de cabeza.

Tras vivir unas fechas navideñas completamente atípicas y marcadas por el enfrentamiento familiar que continúan manteniendo su madre y hermano, Isa Pantoja intenta centrarse en sus estudios universitarios. Está haciendo frente a los exámenes de su primer cuatrimestre cuando estos últimos meses no ha podido acudir a clase tanto como le hubiese gustado. Y es que ha estado inmersa en una aventura televisiva, concursó junto a su prometido, Asraf Beno, en ‘La Casa Fuerte’ de Telecinco.

Su etapa universitaria

Entre apuntes, días de biblioteca y jornadas maratonianas de estudio, Isa aprovecha a desconectar viendo la tele. Está disfrutando de algunos viejos capítulos de una exitosa serie, ‘Mujeres Desesperadas’, en su casa del Puerto de Santa María. A su lado está su chico, Asraf, quien le ayuda con el cuidado de su hijo Albertito, fruto de una relación anterior con Alberto Isla.

«Empiezo una nueva etapa. Esa que tenía pendiente conmigo misma. Me he pasado la vida viviéndola como he querido, marcando mis propios tiempos y disfrutando de cada segundo», así de ilusionada se mostraba Isa el pasado mes de septiembre cuando confesaba que iba a iniciar la Universidad. «Y no sé cuantos momentos de nervios y de incertidumbre me causará pero de lo que estoy segura es que tengo todas las ganas del mundo», añadía.