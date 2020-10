Después de cuatro semanas en el ‘talent’ de La 1, la presentadora ha abandonado los fogones de ‘Masterchef Celebrity 5’.

Una noche más, MasterChef Celebrity 5 ha llegado a La 1 de Televisión Española regalando a la audiencia un montón de retos que no han hecho la vida precisamente sencilla a los 13 aspirantes que siguen en el ‘talent’ culinario. Hasta la fecha, David Fernández, Melanie Olivares y Jesús Castro se han convertido en los tres primeros expulsados. El pasado martes, un nuevo concursante se ha quedado fuera de la competición: Raquel Sánchez Silva ha dicho adiós después de cuatro semanas.

En la prueba final del programa, Raquel Sánchez Silva, Josie y Raquel Meroño se jugaban su permanencia. Debían replicar un plato de huevo en baja temperatura con patatas y jamón serrano, de Jordi Cruz. Todos estaban nerviosos, especialmente del estilista, quien admitía que no deseaba se expulsado. «Irme a casa sería un interruptus que te mueres. No me quiero ir porque me apetece ponerme todos mis modelitos», bromeaba.

Las patatas «crudas y aguadas» de Raquel Sánchez Silva en la prueba eliminatoria

A Raquel Sánchez Silva también le jugaron una mala pasada los nervios. «Está haciendo harina de almortas», comentaba Pepe Rodríguez cuando la veía pasar las patatas por el pasapuré. La presentadora de ‘Maestros de la costura’ parecía rendirse ante la contrarreloj: las patatas le quedaron crudas, aguadas. Y no tuvo tiempo para arreglarlo. Por si fuera poco, el huevo le quedaba a medio hacer… Al concluir la prueba, Raquel presentaba su plato. Su nombre: «Foto Finish». «Tus patatas están crudas y aguadas; y el huevo está muy hecho y sabe 100 % a vinagre», le espetaba Samantha sin disimular su cara de asco al probar su plato. «Hay un problema de cantidades también, hay poca cantidad de puré y muchas migas», comentaba Pepe Rodríguez.

La otra Raquel (Meroño) también pasó un mal rato. Ha llamado a su plato «por los huevos», ya que se había puesto «muy nerviosa» en la prueba. «El huevo no está perfecto, el jamón está cortado muy gordo, la cantidad de migas es excesiva. Aunque hay buen sabor», valoraba Pepe Rodríguez. «Tengo que aprender a gestionar el tema de los nervios. El huevo es el que me ha descompuesto», reconocía Meroño.

Al conocer la decisión de los jueces de dejarla fuera del concurso, la periodista agradecía así su paso por las cocinas de ‘MasterChef’: «Todo ha sido mucho. Solo puedo daros las gracias por haberme acogido. Ahora voy a poder entender mejor a los concursantes. Ha sido una oportunidad increíble. Volvería empezar, volvería a hacerlo mil veces, volvería a todas las ediciones. Me he sentido fenomenal con vosotros, con ellos, que son los más. Son espectaculares y eso nunca lo había vivido».

«Daba la impresión de que no aceptabas bien las críticas», le decía Pepe Rodríguez. La extremeña respondía de manera tajante: «No es así. Estoy muy acostumbrada a las críticas, Pepe. Piensa: ¿qué es lo más feo que te han dicho en tu vida? Pues ahora multiplícalo por tres millones. A mí vuestras críticas me han dolido desde el punto de vista de: ‘¿Qué estoy haciendo mal? Quiero hacerlo mejor. ¿Estoy estudiando lo suficiente? ¿Estoy haciendo todo lo que tengo que hacer? Qué me falta para dar más?’ No porque las acepte mal. De hecho, te diré que vuestras críticas han sido preciosas al lado de otras que he tenido que oír. He aprendido mucho. Era importante para mí no fallar y he fallado».

«Me encantaría que ganara Nicolás»

«A veces parecía que estabas a la defensiva», recordaba el chef manchego. «Es una carga de responsabilidad porque no quería fallaros. Lo único que siento es un profundo agradecimiento. Ha sido un honor ser vuestra concursante», respondía la de Plasencia. «He dado lo mejor de mí. Me da una rabia horrible marcharme, pero incorporo grandes amigos a mi vida. Gracias, gracias, gracias», decía antes de abandonar definitivamente el concurso. Antes de dejar el plató, confesaba entre lágrimas que «lo más duro» era separarse de sus compañeros. Y revelaba quién era su claro favorito: «Son todos increíbles. Es el casting más espectacular. Para mí hay alguien ahí que va a ser un amigo para siempre, que es Flo. Todos los demás sois amigos ya. Os amo. Pero me encantaría que ganara Nicolás», confiesa Raquel. «No necesita tanto estudiar como nosotros porque lo lleva incorporado».

Su compañero Josie no podía reprimir las lágrimas al saber que su amiga terminaba su paso en ‘MasterChef’. «Lo ha dado todo y me da pena que se vaya. Te sientes responsable, se lamentaba, entre lágrimas. «Es horrible, no puedo hacer una eliminación más. Es horrible estar ahí».