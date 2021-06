Raquel Bollo ha contado si volvería a ‘Sálvame’ y aunque no le gustaría, no cierra las puertas a una posible vuelta en un futuro. Te lo contamos

Hace más de un año que Raquel Bollo abandonó su puesto de trabajo en ‘Sálvame‘ tras una fuerte discusión con Gustavo González. La que fuera colaboradora de televisión se marchó del plató y no ha vuelto hasta ahora. Aunque sí que acudió a principios de este año al ‘Deluxe’, como invitada, su silla como colaboradora sigue vacía. Ahora, desvela si volvería o no al programa de televisión que tantas alegrías y disgustos le ha dado a lo largo de su carrera en la tele. ¿Qué tiene que decir la sevillana al respecto? Además, nos cuenta cuál fue el motivo que le llevó a tomar la decisión de dejar su puesto de trabajo.

Raquel Bollo se sincera sobre su paso por ‘Sálvame’

A través de un ‘preguntas y respuestas’ de Instagram, Raquel Bollo ha respondido a algunas de las dudas de sus más de 500.000 seguidores en esta red social. Inevitablemente, algunas preguntas han estado destinadas a su paso por ‘Sálvame’ y al motivo de su marcha del mismo. Uno de sus seguidores ha querido conocer si volvería o no al programa de las tardes de Telecinco y lo cierto es que su respuesta ha sido algo ambigua. «No me lo planteo, pero nunca diría de este agua no beberé«, ha dicho Raquel Bollo. Al parecer, aunque no está en sus planes a corto plazo, tampoco cierra la puerta a su regreso a la tele.

Además, también han querido conocer el motivo de su marcha. Aunque no ha querido revelar el verdadero motivo, ha compartido una fotografía del primer día de programa y ha dicho lo siguiente: «Este día fue la primera vez y marcó un antes y un después en mí«, ha confesado. Sin embargo, no ha querido dar explicaciones de por qué abandonó el programa y no ha vuelto. Hay que recordar que fue en enero de 2020, antes de la pandemia, cuando Raquel Bollo conocía una información comprometida que tendría Gustavo González sobre ella o alguien de su entorno que no le gustaría nada. Efectivamente, tras conocerla, fue así y se marchó del programa. Y de momento, no ha vuelto.

Su relación con Mila Ximénez

La pasada semana, conocíamos la triste noticia del fallecimiento de Mila Ximénez tras un año de lucha contra el cáncer. Entre los asistentes al tanatorio estaba Raquel Bollo, que a pesar de estar alejada de sus compañeros, sí que seguía manteniendo una excelente relación con ella. Así mismo lo ha revelado: «Teníamos muy buena relación. Me sentía muy querida y valorada por ella. Y siempre hablábamos de nuestros hijos y nietos. Ahora Dios la tiene en su gloria«, ha escrito junto a una fotografía en la que aparecía Mila, su hermano Manolo, el hijo de Raquel Bollo, Manuel Cortés, y ella. Ha respondido a otras preguntas.