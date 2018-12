Raquel Bollo habla de las deudas que le dejó Chiquetete

3 Su hermana Alma ha preferido no acudir

“Manuel renunció a la manutención de su padre, se llegó a un acuerdo para no ir a juicio. No ocurrió lo mismo con Alma, que lleva desde 2007 sin percibir el dinero de su manutención”, ha desvelado en ‘Sálvame’. De hecho, su hija Alma ha preferido no aparecer en ninguno de los actos que han tenido lugar tras el fallecimiento del cantante de flamenco.

La colaboradora no ha dudado en hacer los cálculos de la cantidad de dinero que le debería después de 11 años sin pagarle la manutención de su hija. Una cifra que llega a los 100.000 euros. Esta cantidad la lleva reclamando desde 2014.