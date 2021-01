El colaborador de ‘Sálvame’ y su chica se convertirán en la primera pareja que conviva en el reality ‘Solos’ de Mediaset.

Dentro de muy poco, Rafa Mora se meterá de lleno en una nueva aventura. El próximo lunes, el colaborador de ‘Sálvame’ ha anunciado que se cambia de casa. Se muda. Y lo hará en compañía de su novia, Macarena. No se irá a un chalet, ni a un lujoso ático… se trasladará al pisito de ‘Solos’, el reality que se emite en exclusiva en Mitele Plus. Un espacio en el que han participado otros rostros conocidos, como Mayte Galdeano, que acaba de decir adiós a la que ha sido su hogar durante 40 días, su hija, Sofía Suescun, Miriam Saavedra, Gianmarco Onestini o el Maestro Joao. Un formato lo inauguró otra colaboradora de ‘Sálvame’, Anabel Pantoja.

Por primera vez, una pareja convivirá en el pisito de ‘Solos y es que el valenciano convivirá con su novia. “Por primera vez en la casa de ‘Solos’ seremos dos. Tendremos que buscarnos la vida para animar el cotarro”, ha confesado.

El colaborador de ‘Sálvame’ ha confesado que está feliz ante este nuevo reto, ya que la convivencia con Macarena «es muy buena», pero siente “un poco de presión” porque tanto él como su chica tienen que convivir en apenas 50 metros cuadrados. Un espacio muy reducido en el que no tendrán a su alcance sus pertenencias ni podrán hacer lo que suelen hacer cada día. “Estoy muy ilusionado», ha admitido. «Aunque estar en un pisito pequeño sin tareas y sin obligaciones a lo mejor se hace un poco pesado. Igual nos tenemos que buscar un poco la vida…”, ha detallado.

Lo que más pudor le da a Rafa Mora de su paso por el ‘reality’

El colaborador ha contado que su novia le ha dado una importante advertencia: no está dispuesta a regalar momentos íntimos a la audiencia de Mediaset. O lo que es lo mismo: no tendrán encuentros íntimos. Ni siquiera harán edredoning: “Lo que más pudor me da del mundo… que Macarena ya me lo ha confirmado es que creo que voy a estar allí pasando bastante sequía”.

Seguro que Rafa Mora podrá superar este pequeño obstáculo en su día a día en el programa. El pasado mes de octubre tomó una importante decisión: se trasladaba con su chica a una preciosa casa en Madrid con tres habitaciones, tres baños, un enorme salón, una luminosa cocina y un amplio jardín. La vivienda, además, tiene un gimnasio privado, un enorme vestidor en el que Macarena puede poner su ropa y sus complementos y un garaje que para el tertuliano «es una gran comodidad».