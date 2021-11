La gala de los Premios Ondas 2021 ha servido para reconocer la valía y buena profesionalidad de rostros habituales en la pequeña pantalla, como así sucedió con el polifacético Bob Pop, creador de la serie ‘Maricón Perdido’. El artista narra en esta serie algunas de las vivencias más duras de su vida personal, los oscuros momentos de su infancia marcada por el rechazo de su padre, el acoso de sus compañeros de clase y su peculiar forma de entender el mundo que le han ayudado a llegar a territorios que consideraba vetados. Una historia desgarradora que bien se ha merecido un premio, pero que el propio Bob Pop ha querido acompañar de una queja directa contra Movistar + por su despido fulminante cuando era colaborador de ‘Late Motiv’, programa de Andreu Buenafuente, que ahora ha anunciado el fin de sus emisiones.

Vídeo: Twitter

En su discurso de agradecimiento a la hora de recoger el Premio Ondas, Bop Pop explicó que la serie “’Maricón Perdido’ nació porque una noche en ‘Late Motiv’ de Andreu Buenafuente, yo conté un episodio de mi adolescencia, de los chungos, que me hostiaban en el pueblo por ser maricón, gordo y gafotas”. Esta historia impactó mucho a José Skaf y Guille Farré, de TNT Warner Media, que pronto le ofrecieron a Bob Pop plasmar en una serie los momentos más duros de su vida. Y así hicieron y ahora lo cuenta cuando recoge un premio por este trabajo.

Fue en ese momento en el que Bob Pop ha deslizado una pulla directa a los directivos de Movistar que entendieron a bien despedirle o simplemente dejar de contar con sus servicios como cómico en plantilla: “Aquí estamos unos años después, quiero, en primer lugar, agradecer a Andreu Buenafuente y a ‘Late Motiv’ y a todos mis compañeros del programa, porque no estaría aquí sin ninguno de ellos. Muchísimas gracias y muchísima suerte. También quiero decir que me habría encantado estar allí con ellos ayer, cuando salió la noticia de que ‘Late Motiv’ se acababa en diciembre y abrazarlos, pero a mí Movistar me echó antes que a ellos, porque le resultaba incómodo. Así que gracias Movistar”. Vea este momentazo de su discurso y cómo reaccionó sus compañeros sobre el escenario y el público de los Premios Ondas.