Están siendo días de auténtica locura para Chanel Terrero, que finalmente hizo su Chanelazo este sábado 14 de mayo en la 66 edición del Festival de Eurovisión, donde consiguió la tercera posición para España. La artista hizo historia. La actriz, cantante y bailarina hizo soñar a todo un país gracias a su impecable actuación en el Festival de Eurovisión donde consiguió subirse al podio. Horas después, dejaba Turín y regresaba a España donde cientos de eurofans la recibieron en el aeropuerto de Barajas entre vítores, aplausos y los brazos abiertos. A su llegada, sorprendía que llevara gafas de sol, tanto dentro del avión, como del aeropuerto como del autobús que posteriormente le trasladó hasta la Plaza Mayor donde interpretó su éxito ‘SloMo’ delante de miles de personas que celebraron su triunfo en Turín.

Chanel sufría conjuntivitis después de tanto llorar durante las últimas horas

Como hemos dicho, llamó especialmente la atención que luciera gafas de sol en todo momento. Incluso durante su actuación el Plaza Mayor con motivo de la Fiesta de San Isidro. Ahora, se descubre el problema de salud que sufrió y que le obligó a lucir gafas de sol en todo momento. Patricia Pardo ha explicado el motivo por el que tuvo que lucir este accesorio en todo momento: «Qué emoción, de ahí que llevara las gafas de sol, la pobre lloró tanto de la emoción desde el día antes que se tuvo que decantar por unas gafas de sol muy oscuras porque tenía conjuntivitis», desvelaba.

La primera actuación de la artista tras conquistar Eurovisión

La presencia de Chanel se ha enmarcado dentro del concierto ‘LOS40 Classic’ con motivo de las fiestas de San Isidro. Chanel era, sin duda, el plato fuerte del espectáculo organizado por el Ayuntamiento de Madrid. Fue un concierto que no estaba previsto y que fue un regalo de la artista para todos sus eurofans. Los artistas no pudieron bailar debido a que el escenario no estaba preparado para ello y no tenía espacio suficiente, además de que tanto Chanel Terrero como sus bailarines estaban agotados de la noche anterior. Tanto por la presión de subirse al escenario como de la celebración posterior que hicieron todos juntos.

Vídeo: Europa Press

«Esto está siendo increíble. Lo mejor que me llevo es la experiencia. No nos esperábamos esto para nada. Estamos alucinando, de verdad. Ha sido un trabajo tan duro, de tantos meses. Cuando nos bajamos del escenario, dijimos ‘da igual lo que pase, para nosotros ya hemos ganado’», afirmó a su llegada a España, donde cientos de eurofans la recibieron. Asimismo, ha destacado que se queda con una experiencia única, pero que necesita dormir después de 24 horas frenéticas. Ahora es turno de descansar y recargar las pilas antes de la gran gira que tenía prevista antes del Festival de Eurovisión y que ahora, más que nunca, llenará los escenarios más emblemáticos.

