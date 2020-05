4 Sus primeras palabras como concursante

«Llevo más de 20 años presentando programas de televisión, muchos de ellos concursos dedicados a la aventura. Siempre he dicho que no formaría parte de los programas que he presentado porque soy muy consciente de la presión, de la exigencia y del sufrimiento entre otras cosas porque suelo ser yo la que está ahí con el ‘cuatro, tres, dos, uno…’. Pero también es verdad que este no está en la lista de programas que he presentado y que muchos amigos míos que sí que han concursado me han dicho que es un tren que hay que coger», explica la propia Raquel en su vídeo de presentación.