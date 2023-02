Pilar Rubio, fichaje estrella de Telemadrid: presentará un talent de humor

No paran de lloverle proyectos de televisión a Pilar Rubio. Ahora, presentará un talent de humoristas en Telemadrid

Pilar Rubio se ha convertido en uno de los rostros más visibles en la pequeña pantalla. Actualmente la podemos ver como jurado en El Desafío, en Antena 3, que repite experiencia tras la pasada edición y, pronto, la podremos ver en Telemadrid. La cadena autonómica ficha a la madrileña para ser la presentadora del nuevo talent que está preparando bajo el nombre de 'El Mejor'. Se trata de un concurso que buscará al mejor humorista de la Comunidad de Madrid. A lo largo de ocho programas, comediantes, contadores de chistes, monologuistas…competirán entre ellos para demostrar quién de todos es el mejor. Tendrán que convencer al jurado, que estará compuesto por Esther Arroyo, Josema Yuste y Pablo Chiapella. Ellos determinarán cuál de ellos merece el premio.

Pilar Rubio está feliz de empezar este nuevo proyecto: “Después de haber trabajado en cadenas generalistas y plataformas, a Telemadrid la he sentido siempre cerca y, por fin, ha surgido la oportunidad. Es sinónimo de cercanía con los madrileños. Estoy enamorada de mi Comunidad, la llevo siempre en el corazón y en la piel tatuada. Desde pequeña me ha acompañado Telemadrid. De hecho era muy fan de la sección de gastronomía de Madrid Directo. Yo quería descubrir cada día un restaurante nuevo de Madrid, me parecía el trabajo ideal”, confesaba la presentadora ante este nuevo proyecto que tiene entre manos.

Pilar Rubio ha compartido la noticia con todos sus seguidores

La propia presentadora también anunciaba la noticia en sus redes sociales. Lo hacía muy ilusionada: "¡FELIZ de contaros que voy a presentar ‘El Mejor’ en Telemadrid! Un talent show que buscará al mejor humorista de Madrid. Estoy deseando compartir con vosotros este gran formato que nos hará disfrutar y reírnos muchísimo. En Madrid hay grandes cómicos pero, ¿quien será el mejor? Con vosotros lo encontraremos 😃", escribía en su perfil de Instagram, donde es muy asidua.

El programa está producido por Mega TV, codirigido por Melisa Moya y Jordi Rosell, directores de largo recorrido. “El Mejor” –para Jordi Rosell- “es un programa para dar visibilidad a los cómicos de la Comunidad de Madrid. Un espacio donde disfrutar del humor, un club clandestino donde se reúnen los mejores para compartir chistes y diversión. El programa es una ventana a este espacio donde pasar un buen rato con todos ellos. Un formato blanco con la misión de entretener y pasarlo bien”. Si quieres participar en él, el cl casting está abierto y para participar solo hay que enviar un WhatsApp al teléfono 690610868.

Pilar Rubio continúa a caballo entre Madrid y París, donde vive con su familia desde que Sergio Ramos fichara por el PSG en julio de 2021. Sin embargo, estar en la capital de la moda no es impedimento para la presentadora a la hora de enfrentarse a nuevos retos profesionales, ya que son continúas las idas y venidas que hace desde entonces. Compagina a la perfección la vida familiar junto a su marido y sus hijos con el trabajo y, de momento, el único programa al que le ha dicho adiós ha sido a 'El Hormiguero'.

La presentadora tenía una sección relacionada con la moda en el programa de Pablo Motos. Una sección que vemos de manera muy puntual y ya no tiene la asiduidad que al comienzo de la misma. Sin embargo, ella quiere seguir vinculada a la televisión y no son pocas las ofertas que le llegan. Hace unos meses también hacia frente a un proyecto en Rakuten TV, 'Discovering canary islands', un reality de aventuras que se estrenó el pasado 13 de octubre y en el que Pilar demostraba sus buenos dotes con el inglés.