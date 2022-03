Pocas veces ha faltado Pablo Motos a su puesto de trabajo como presentador de ‘El Hormiguero’. La primera vez fue en febrero de 2021 cuando se vio en la obligación de quedarse en casa por contagiarse de Covid-19. Pues bien, ahora un año después, el presentador de televisión se ha vuelto a contagiar de la enfermedad. Esto le obliga a permanecer en casa y no lo presentará. Para sustituirlo estará de nuevo Nuria Roca.

El presentador de televisión ha querido hacer pública esta mala noticia a través del Twitter oficial del programa: «Buenos días, Pablo Motos tiene COVID. Está bien y sin síntomas. @nuriarocagranel presentará El Hormiguero hasta que Pablo Motos pueda reincorporarse. Estamos deseando que vuelva pronto», escribían desde esta plataforma social. Pablo ha preferido no pronunciarse por el momento.

Por ahora no se conoce la fecha de vuelta de Pablo al plató de su programa, ya que influirá cómo sea su estado de salud y cuándo da negativo en el test de antígenos o en la PCR. Lo que no tenemos dudas es de que Pablo estará muy pendiente de lo que ocurra en el programa desde su casa, como ya hizo la otra vez que estuvo contagiado. Además, podría entrar en directo a través de videollamada para así explicar cómo se encuentra.

Pablo Motos vuelve a contagiarse de Covid-19

Buenos días, Pablo Motos tiene COVID. Está bien y sin síntomas. @nuriarocagranel presentará El Hormiguero hasta que Pablo Motos pueda reincorporarse. Estamos deseando que vuelva pronto. — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 14, 2022

Los mensajes de tristeza no se han hecho esperar. Y es que muchos se han disgustado mucho al leer esta triste noticia: «¿Otra vez?», «¿Otra vez? Que se mejore pronto. Nuria lo hace muy bien igualmente», «Le deseo una pronta recuperación», «Cuídate, estamos deseando tu regreso», «Mucho ánimo para Pablo y mucha suerte para Nuria», han escrito algunos seguidores del programa.

Pablo Motos ya tuvo esta enfermedad en febrero de 2021. Fue la primera vez que se vio en la obligación de no acudir al plató de su programa después de 15 años en antena. El hecho de que no le saliera en negativo las pruebas hizo que no pudiera volver al trabajo cuando le hubiera gustado.

En febrero de 2021 dio positivo y no pudo acudir a su programa

«Me da mucha pena pero hoy por primera vez en 15 años no estaré en el programa. Espero estar mañana de nuevo con vosotros. #elhormiguero #primeravez #precaucion«, empezaba diciendo junto a un vídeo en el que explicaba que estaba en casa después de estar en contacto con un positivo. Lo único que deseaba en ese momento era que la PCR que se había hecho le saliera negativo y que solo fuera una falsa alarma, algo que al final no resultó ser.

Con este inconveniente, Pablo cedió el testigo a Nuria Roca, que vuelve a ser la encargada de presentar el programa ahora con este nuevo contagio. No dudó en dedicarle unas bonitas palabras a la presentadora de televisión. «¿Me lo has dejado todo bien?», le preguntó a Nuria. «@nuriarocagranell, gracias por presentar El Hormiguero ♥️ Te quiero. Eres una de mis personas favoritas.#nuriaroca #elhormiguero #presentadora #gracias #personafavorita #tequiero«, le dedicaba a su vuelta al trabajo.

Te interesará saber...