A su vuelta al trabajo, el presentador ha desvelado cómo ha vivido el coronavirus: «He pasado miedo».

Este jueves, Pablo Motos ha regresado a ‘El Hormiguero’ después de una histórica ausencia que se ha prolongado durante varios días. El pasado 1 de febrero, el presentador se ausentaba del plató del programa de Antena 3 tras haber estado en contacto con un positivo por Covid-19. Poco después se confirmaba la mala noticia que lo ha alejado del trabajo todo este tiempo: había dado positivo en coronavirus.

En su vuelta, el presentador se ha mostrado emocionado. Y con muchas ganas de volver a ponerse al frente del espacio. Lo primero que ha hecho ha sido dar las gracias a Nuria Roca la gran labor que ha realizado durante su baja médica: «Has estado graciosa, inteligente, humilde… De los bailes ya hablaremos en otro momento», decía.

«He pasado miedo»

También ha querido contar a los espectadores «cómo me he sentido» durante este tiempo alejado del plató. «En la televisión estamos dando una información y en la vida está pasando otra. Acabo de pasar una enfermedad por la que se mueren personas todos los días. He pasado miedo por mí y por mi mujer, poro si la había contagiado». Motos ha recordado la importancia de los «benditos PCR, aunque haya quien diga que no haya que hacérselos si no tienes síntomas».

En su caso, su positivo por coronavirus no ha sido grave y no ha tenido que estar ingresado en un centro hospitalario. Se ha encontrado bastante bien. Eso sí, ha tenido algunos síntomas: «No he sido asintomático del todo. He tenido síntomas mentales, tenía muchas ganas de llorar sin saber por qué. Me mandaban un mensaje y lloraba, miraba por la ventana y lloraba, abría una ventana de Google y lloraba. Muy raro».

Al hablar de esos síntomas, Pablo Motos ha destacado «sobre todo» su «mal humor». Porque «estos días tenía una mala hostia que lo flipas. Mi mujer era la única conexión que yo tenía con la vida y con la comida. Si hubiese querido me hubiese aniquilado», expresaba, con sentido del humor. Tal era su mala leche que ha reconocido que le ha hablado de malas formas a su esposa y que a veces pensaba: «A lo mejor la siguiente bandeja no llega». Fueron días complicados. «Menos mal que luego lo hablamos todo. Yo le decía: ‘Siento hablarte así, es un síntoma’. Y ella: ‘¡No salga la habitación!».

Motos da las gracias a su equipo

En definitiva, «han sido unos días muy raros en los que me he sentido muy querido,. Vuestro afecto me ha llevado de la mano», señalaba, emocionado. Por eso ha querido demostrar su gratitud con todo el equipo. «En la televisión trabaja mucha gente y aquí la gente trabaja de sol a sol y si uno tiene al lado a uno malo el propio equipo lo devoraría. Quiero hablar de mi equipo. El trabajo en equipo es capaz de llevarte donde no puedes llegar tu solo. Un buen equipo es una mezcla de gente rara que al juntarse con otra gente rara pueden volar».

Durante su charla con Nuria Roca -en los primeros minutos del programa- Pablo Motos le ha contado cómo se sintió cuando los médicos le dijeron que debía quedarse en casa. «Fue como si te clavan un machete en el pecho. Tampoco sentí nada. Cuando no sientes nada es porque estás en shock. Estuve en casa enfermo tras una operación, he enterrado a mi padre y a mi madre y he vuelto al programa con el corazón roto. Pero es uno de estos momentos que ves con claridad que no eres nada y que la vida cambia en un segundo», decía.

Los halagos de Pablo Motos a Nuria Roca: «Has estado espectacular»

La colaboradora, por su parte, revelaba que cuando ella sería la encargada de presentar ‘El Hormiguero’ «entré en pánico, pero de forma inconsciente. Parecía que no pasaba nada, pero no consigo recordar. He olvidado el primer programa. Recuerdo que estaba nerviosa al día siguiente. Me puse nerviosa en el segundo programa». Asimismo, apuntaba: «Pensé que en ultimo minuto ibas a aparecer. Cada día llegaba a casa agotada y caía rendida». A Motos le ha llamado la atención que Nuria fuese capaz de dormir, porque es algo que a él le cuesta muchísimo: «Este programa me ha hecho más feliz que cualquier otra cosa, pero he dejado de dormir«. La valenciana apuntaba: «He dormido bien, pero sí que es cierto que tu imagen me venía a la cabeza en todo momento. Quería hacerlo bien».

Nuria le pedía: «Quiero que me evalúes. Has estado 15 años sin fallar un solo día y de repente me lanzas el ruedo». La respuesta de Motos ha emocionado a Roca: «Has estado espectacular, has iluminado este plató, has hecho que cada noche haya sido espectacular».