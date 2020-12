Una canción compuesta por el presentador ganó el popular concurso musical en 1993. En ‘El Hormiguero 3.0’ ha contado cómo surgió su participación.

Que Pablo Motos es un hombre polifacético es algo que saben muchos. Sin embargo, no todo el mundo conoce su faceta como compositor musical. Una tarea que no se le da nada mal. No en vano ostenta uno de los premios más importantes de nuestro país: el valenciano ha ganado el Festival de Benidorm. Sí, hubo un día en el que el presentador hizo sus pinitos como autor de canciones. Lo hizo tan bien que una canción suya ganó el Festival Internacional de la Canción de Benidorm. Fue en el año 1993, y los encargados de interpretar su tema fueron los integrantes del grupo Romero y sus amigos.

Motos, en cuyo ‘curriculum vitae’ figuran importantes galardones (ha recibido dos premios Onda), ha contado en ‘El Hormiguero’ cómo se le ocurrió participar en el festival de la canción en la que han participado artistas como Julio Iglesias (ganador en la edición de 1968) o Raphael (se alzó con la victoria del certamen en 1962). Compuso un tema titulado ‘Sabed amigos’, que fue elegida como la mejor canción del famoso certamen de la ciudad alicantina. «Fue un premio personal que me hizo mucha ilusión», admitía.

«Le hicimos una canción a los ciegos»

«La gente ha desarrollado una capacidad enorme para enfadarse por todo. Antes la gente no se enfadaba por nada. Había una ausencia de criterio total, porque la gente vivía súper feliz», decía, bromeando. El porqué de su participación tuvo que ver con el trabajo que tenía entonces. «Le hicimos una canción a los ciegos. Yo estaba en la radio y había un técnico que era ciego. Yo le hice una canción y luego hicimos una versión y la llevamos a Benidorm y ganamos. La letra, y pido perdón al planeta Tierra, dice: ‘Sabed amigos que no es tan grave lo mío. De todos nuestros sentidos la vista no es nuestro fuerte. Somos como tú y como aquel. Tal vez no podamos ver, pero estamos vivos».

Motos no solo ha explicado su curiosa participación en Eurovisión. También ha mostrado imágenes de su paso por el concurso. «Tenía una ausencia absoluta a la hora de componer, también a la hora de vestir», decía, entre risas. «Estoy sin barba y gordo».