La visita de Berto Romero a ‘El Hormiguero’ comenzó con unas involuntarias risas nerviosas por parte del humorista y es que era la primera vez que se enfrentaba a Pablo Motos desde que, unas semanas antes, creara un grupo de WhatsApp en el que juntó a 114 de sus contactos, famosos y anónimos. Tal y como contó en ‘La Resistencia’, uno de los primeros que se salió fue el presentador, al que pidió perdón por si se había enfadado.

Tras un “tenemos que hablar, Pablo” del catalán, Motos contó cómo vivió él el momento: “yo me levanto un día y mi móvil empieza a arder y normalmente cuando me llaman insistente es algo chungo. Y veo aquello, que me has metido en un grupo de WhatsApp… ¿Por qué me metes ahí?”. “Pues porque me he hecho mayor de golpe y no me he dado cuenta… De repente eres un tipo joven, dinámico y fresco y al día siguiente estás para que te ingresen”, fue la respuesta del humorista, que no podía contener la risa.

Según explicó, su intención era invitar a sus amigos de Madrid a ver su próxima obra y pensó que la mejor manera de hacerlo era crear un grupo de WhatsApp con todos ello. “Se ve que lo que hay que hacer es una lista de difusión, porque si hay un grupo se ven todos los teléfonos, el tuyo por ejemplo. Y se ve que esto es denunciable, me puedes meter en la cárcel si quieres, Pablo”.

“¿Ahora mi teléfono lo tienen 114 personas que yo no conozco?”, siguió preguntando Motos con una sonrisa en la cara. “Bueno… dependiendo del rato que estuviste. En ese ratito pues alguien debió tomar nota. Aquello se convirtió en una pelea de perros y todo el mundo comenzó a trolearme y a decirme ‘que burro eres’ y lo que se les ocurría. Entonces me puse muy nervioso y decidí salir del grupo y tiré el móvil”, siguió contando Berto.

“Pero eso es muy rata, ¿no? Ahora mismo eres el Puigdemont de WhatsApp, ¡la has cagado y has huido!”, dijo a su vez el valenciano ante las risas del público.

Aunque han pasado varias semanas desde entonces, la “pesadilla” de Berto Romero no ha terminado todavía y es que, tras salir del grupo, el nuevo administrador decidió volver a meterle, por lo que continúa en el chat, que está muy vivo: “haga lo que haga me volverán a meter, estoy condenado en ese grupo. Por las mañanas me llaman líder y empiezan: ‘oh, líder, buenos días’, ‘cómo estará nuestro líder’, ‘qué habrá desayunado’, ‘cómo irá vestido”.

Y claro, al saber que Romero está siendo “castigado”, Motos no pudo menos que asegurarle que no está enfadado y darle un abrazo.

