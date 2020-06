‘La casa fuerte’ ha arrancado con fuerza. Antes de que los concursantes entraran en la casa donde permanecerán varias semanas encerrados, Oriana Marzoli ha confesado que mantiene una relación con Iván González, uno de sus compañeros en el programa.

«Me he liado con él»

La colaboradora ha sido una de las primeras participantes en hacer su entrada en el espacio. Cuando se ha encontrado con Iván, Jorge Javier Vázquez le ha espetado: «Cómo se nota que ya os habéis acostado. Tienes la risa tonta de haber pasado la noche con un tío y luego te da vergüenza coincidir». Ante el comentario del presentador, a la joven no le ha quedado más remedio que admitir que, en efecto, tiene un rollo con Iván. «Sí ha pasado, nos hemos liado. Me he liado con él».

«Me he liado con él»

«Por lo que veo desde fuera Oriana se ha quedado un poco pillada pero Oriana: recuerda que para Iván no eres más que una muesca en su revólver», le recordaba Jorge Javier. «Acabo de llegar y ya la estás calentando», se quejaba el andaluz. Iván González, más conocido como ‘Pollito’, se dio a conocer en ‘Mujeres y hombres y viceversa’. También ha sido concursante de ‘Supervivientes’ y promete dar mucho juego en ‘La casa fuerte’, porque es todo un experto en ‘realities’. Su última aparición televisiva tuvo lugar en Italia.

«Entre nosotros nos reconocemos. Yo siempre he sido muy Oriana y a mí se me quedaba la misma risa tonta que a ti», explicaba el presentador a Marzoli. «A ti se te nota que te gustaría repetir». Ella respondía, con cierto nerviosismo: «Él y yo no somos novios». El de Badalona se dirigía a Iván para preguntarle qué le parecía Leticia Sabater, otra de las concursantes del programa. «Oriana es mi prototipo», zanjaba éste.

‘La casa fuerte’, la nueva apuesta de Telecinco

El programa presentado por Jorge Javier Vázquez y Sonsoles Ónega está protagonizado por parejas de famosos que, a lo largo de las próximas semanas, van a convivir en una villa. Algunas de esas parejas vivirán en sus respectivas habitaciones y participarán en distintas pruebas diarias para conseguir una cantidad de dinero que deberán acumular en la caja fuerte de su cuarto. El resto de las parejas, acampadas en el jardín, tendrán la misión de asaltar a sus rivales para arrebatarles su habitación y el contenido de su caja fuerte.

‘La casa fuerte’ es la nueva apuesta de la temporada de Mediaset y en ella participan rostros conocidos como Yola Berrocal, Leticia Sabater, María Jesús Ruiz y su madre, Juani Garzón, Maite Galdeano y su hijo, Christian Suescun, Estefanía Carbajo y su novio, Christofer y Jaime Ferre y su novia, Cristina Gelabert, entre otros.