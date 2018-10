Pido disculpas pq se han retwitteado mensajes con mi nombre @ q yo no he hecho ni he autorizado. Como los entrenadores de fútbol asumo que si el equipo no va bien es cosa suya, si algo he aprendido en estos 22 años de profesión es q esto es una carrera de fondo y no de velocidad!

— Itziar Castro (@ItziarCastro) 11 de octubre de 2018