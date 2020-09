Suenan con fuerza los rumores de que Omar Montes y Luzma, de ‘La isla de las tentaciones’, mantienen una relación sentimental

A pesar de que tan solo llevamos dos galas de ‘La isla de las tentaciones’ ya está trayendo mucha cola y dando muchos momentazos. A pesar de que los grandes protagonistas son las cinco parejas que ponen a prueba de fuego su relación, también los solteros y solteras juegan un papel fundamental, y en ocasiones, se convierten en los grandes protagonistas. A pesar de que todavía no conocemos el desenlace de muchas parejas, muchas veces sin quererlo nos enteramos de Spoilers. Eso es precisamente lo que nos ha adelantado ‘El programa de AR’, que nos ha desvelado una posible pareja fuera del concurso con una de las tentadoras. La protagonista es Luzma, que durante los primeros programas ha mantenido un acercamiento con Tom. Pero no sería su nueva pareja el novio de Melyssa Pinto, sino que mantendría una relación con el mismísimo Omar Montes.

Omar Montes y Luzma habrían mantenido una relación

Según asegura Marta Riesco, el artista y la tentadora habrían mantenido una relación en el pasado que tuvo un final hace «muy poquito». La colaboradora de televisión ha revelado que se conocieron cuando Luzma estuvo de pretendienta en ‘Mujeres y hombres y viceversa’. Además, Omar habría acudido a visitarla a Marbella, donde la modelo reside, y ella habría hecho lo propio con él viajando hasta la capital. «Han tenido una relación casi idílica hasta hace muy poco», confesaba la periodista. De momento, ninguno de los protagonistas se ha pronunciado después de que saliera a la luz el romance que habrían mantenido.

A pesar de que su noviazgo ya ha llegado a su fin, parece que todavía siguen manteniendo una buena relación ya que ambos se siguen mutuamente en las redes sociales. Aún así, esta pareja sorpresa ha llamado mucho la atención, ya que se desconocía que Omar Montes hubiera mantenido una relación hace poco tiempo. Aún así, la persona encargada en robarle el corazón habría sido Luzma, una de las tentadoras que más está dando que hablar dentro de ‘La isla de las tentaciones’.

Melyssa monta en cólera tras ver imágenes de Tom tonteando con Luzma

A la ex de Omar Montes se le ha visto en actitud muy cariñosa con Tom Brusse, que ha viajado hasta República Dominicana con Melyssa Pinto para poner a prueba su amor. Este domingo, pudimos ver las primeras imágenes de la primera hoguera. En esta, ha dejado para la posteridad a una destrozada Melyssa Pinto tras ver las imágenes de Tom Brusse tonteando con sus tentadoras, sobre todo con Luzma, que además era la mujer a la que le puso el collar y con la que tuvo la primera cita.

«Después de la despedida me creí lo que sentía Tom por mi y creo que no me voy a encontrar nada de lo que no me guste», decía Melyssa antes de ver sus imágenes y al minuto rompía a llorar por la angustia y el miedo que sentía. «Soy muy celosa y sensible, no sé cómo me va a sentar, yo no se lo voy a hacer a él, o me respeta o no va a volver a entrar en mi casa porque yo soy mejor chica que las que hay ahí«, decía.

En las imágenes que la organización le ha puesto a la joven, se ve al francés hablando de forma distendida con las tentadoras. Después, estas hacen un juego con él que provoca que una de ellas le de un lengüetazo en el cuello. Estas imágenes ha provocado que la que fuera tronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ montara en cólera, se quitara los zapatos y saliera a gritar corriendo sin entender cómo su chico, el amor de su vida, podía haber hecho eso.