La mujer de Antonio David Flores se ha derrumbado ante la posibilidad de poder leer cartas y ver fotos de sus familiares.

En plena recta final de ‘Supervivientes’, los concursantes están viviendo los últimos coletazos de la convivencia al ser trasladados de localización a Playa Destierro. Los participantes cuentan los días para volver a reencontrarse con los suyos. En este punto, Olga Moreno se ha derrumbado al recordar a su hija Lola tras perder las dos pruebas de recompensa en ‘Conexión Honduras’.

Olga Moreno se ha venido abajo después de quedarse a las puertas de irse con sus compañeros a Cayo Paloma para la reunificación de todos los concursantes. Sin embargo, el programa ha planteado que la audiencia tendría que decidir si la mujer de Antonio David Flores, Gianmarco o Tom Brusse podrían recibir una caja llena de fotos y cartas de sus familiares en forma de recompensa para que no se quedaran con un sabor agridulce. Ante la posibilidad de poder fotos de su pequeña Lola, la concursante se ha roto y ha asegurado que necesita a su hija.

«Son muchos días, mucho tiempo y necesito a mi hija«, decía completamente derrumbada mientras que el italiano intentaba consolar sus lágrimas. Unas declaraciones que llegan tan solo unos días después de que la sevillana pudiese hablar con su madre tras ganar la prueba de líder y enfrentarse a las nominaciones. La llamada supuso un soplo de aire fresco para la mujer de Antonio David Flores. «Estamos todos muy orgullosos de ti, la gente por la calle nos dice que vaya concurso qué estás haciendo, sigue luchando y no te preocupes que estamos todos muy bien. No llores más porque se me parte el alma verte así porque lo estás haciendo todo muy bien. Los Flores y los Moreno estamos orgullosos de ti», decía su progenitora.

El próximo miércoles, Olga Moreno recibirá la visita de su hermana Rosa, aunque esta estará condicionada debido a las filtraciones de Anabel Pantoja en su encuentro con Omar Sánchez y Lola. «Es ahora mismo la mejor persona que le puede transmitir lo que ella necesita, que es energía y buena vibra. Va a flipar cuando la vea porque no se lo espera y va a alucinar», comunicaba Rocío Flores tras explicar que ella no se encontraba al 100% para visitar a la mujer de su padre.

No es la primera vez que se emociona al recordar a su hija

La visita de la madre de Melyssa Pinto provocó que Olga Moreno se viniera abajo recordando a su hija, así como a Rocío y David Flores. Mientras que veía la bonita estampa que estaban protagonizando Nela y la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, la empresaria no podía evitar pensar en la pequeña Lola y, entre lágrimas, gritaba que se quería marchar del concurso para poder volver a estar con su familia.

Asimismo, durante una prueba grupal, en la que se valoraba la sinceridad de los concursantes, Olga Moreno volvía a derrumbarse al ver su imagen oficial del concurso. «Me he emocionado al ver la fotografía, fue esto antes de venir aquí y tenía mucho dolor», decía la concursante. «Mucho dolor en la mirada, ¿vedad, Olga?», aclaraba Lara Álvarez. «Así es, yo nunca lloro y aquí parezco la llorona oficial«, matizaba la mujer de Antonio David Flores.

El concurso de Olga Moreno ha dado un giro de 180º después de la visita de Sandra Pica, quien le contó lo que estaba ocurriendo en el exterior a raíz del documental de Rocío Carrasco. A pesar de esto, lo cierto es que la concursante no ha dudado en hablar de su vida privada, aunque Rocío Flores le recomendara que no lo hiciera. Hace unos días, la superviviente insistía en que ahora le tocaba sacar fuerza y seguir hacia delante. «Vamos a estar bien, es lo que hemos vivido. Pero ella es la injusticia. Me siento egoísta por haberlos dejado solos porque ellos se apoyan mucho en mí. Ya está bien, se acabó el mal rollo, el estar callado. ¡Ya está bien! Me parece todo tan fuerte y surrealista», esgrimía con dolor.