El fallecimiento de Verónica Forqué sorprendía este lunes a todos los seguidores de la actriz y al cine español en general. Hallaban el cuerpo sin vida en su domicilio de Madrid en torno a la 1 del mediodía y pocas horas después, era trasladaba hasta el Instituto Anatómico Forense donde se ha sometido a una autopsia para esclarecer las causas de la muerte. Sin embargo, las primeras investigaciones apuntaban a que se había quitado la vida, ya que además durante los últimos meses no se encontraba bien anímicamente. De hecho, su participación en la última edición de ‘MasterChef Celebrity’ no estuvo exenta de polémica e incluso Verónica Forqué abandonó su concurso porque se encontraba agotada. Esta decisión provocó un aluvión de críticas hacia la actriz.

‘MasterChef’ ha pospuesto la presentación de sus próximas ediciones

Desde que se conociera el fallecimiento de Verónica Forqué, son muchos los que han recopilado las palabras de la actriz en el programa culinario. ‘MasterChef’ se ha visto empañado por la muerte de una de sus concursantes e incluso se ha visto obligado a posponer la presentación de sus próximas ediciones. Estaba previsto que este miércoles presentaran ante los medios de comunicación la versión de ‘MasterChef Junior’ y ‘Masterchef Senior’ que se emitirá en las próximas semanas con motivo de la programación especial de Navidad. Sin embargo, han decidido posponer esta rueda de prensa.

Tal y como decíamos anteriormente, era este miércoles cuando iba a tener lugar esta presentación ante los medios de las próximas ediciones del talent culinario pero habrá que esperar hasta el próximo lunes. El programa ha decidido dejar pasar unos días antes de enfrentarse a la triste realidad de que Verónica Forqué ya no está entre ellos. Necesitan unos días de duelo para aceptar lo ocurrido y además hacer frente a que la actriz tuvo que abandonar el concurso por no encontrarse en buen estado anímico.

La actriz abandonó ‘MasterChef Celebrity’ porque estaba agotada a nivel mental

Los últimos meses no fueron fáciles para la actriz. Tras su regreso a la pequeña pantalla de la mano de ‘MasterChef Celebrity’, Verónica Forqué tuvo que abandonar el programa debido a que no se encontraba bien anímicamente. Fue la propia artista quien tomó la decisión de dejar el programa culinario para priorizar su salud mental. «La verdad, estoy regular. Necesito descansar. En la última prueba de cocina por equipos me agoté. Yo no soy de tirar la toalla, Pepe Chef. Pero esta vez hay que ser humilde y decir ‘no puedo más’, tiro un poco el delantal pero un rato», dijo por aquel entonces. «Hay que ser coherente y procuro serlo. Y humilde. Y sino puedo mas, no puedo más. Mi cuerpo y el universo me estaban diciendo’ tú tienes que parar’», añadió por aquel entonces. Nada nos hacía imaginar el triste final para ella.