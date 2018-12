‘Gran Hermano VIP’ ha sido una experiencia agridulce para Mónica Hoyos. Solo dos días de paz tuvo la que fuera azafata de ‘El Precio Justo’ en el concurso y fueron aquellos en los que no podía ni imaginar que Miriam Saavedra entraría a formar parte del concurso. La malísima relación entre las dos ex de Carlos Lozano ha sido uno de los hilos conductores del programa y, como no podía ser de otra manera, también ha marcado la final del ‘reality’.

Anoche Miriam Saavedra se convertía en ganadora de ‘GH VIP’ y lo hacía delante de casi todos sus compañeros. A pesar de ser la gala final, Mónica Hoyos decidió no acudir a la que ya se preveía como la gran noche de su archienemiga y su ausencia ha sido de lo más criticada tanto en redes sociales como por parte del equipo del programa. “Poco profesional, cobarde, mala perdedora”… son muchos los calificativos de este tipo que Mónica ha recibido en pocas horas pero, lejos de callarse, la peruana ha compartido un ‘stories’ en el que demuestra una vez más que lo que digan de ella le importa más bien poco.

Siempre directa, la peruana critica con elegancia a los fans de Miriam que, en vez de laurearla en su propio perfil, pierden tiempo en escribir insultos y descalificativos en el suyo. Pero ella es feliz igual y así se empeña en demostrarlo.

Otra sonada ausencia de la noche fue la de Carlos Lozano, de quien la flamante ganadora del concurso confesó, entre sollozos, seguir enamorada pero de una manera tóxica. A pesar de no haber formado parte de la competición, lo cierto es que la figura del que fuera presentador de ‘Operación Triunfo’ ha estado tan presente durante todo el programa que, el hecho de que decidiera no ir, podría significar más de lo que parece.

