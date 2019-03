El monumental enfado de Mila Ximénez con Gustavo González

Confesiones íntimas, engaños y traiciones. Unas recientes declaraciones de María Lapiedra en las que aseguraba que Gustavo González le había comunicado la noticia de la separación de su amiga Gema López con su marido hace algo más de un año, han encendido por completo a Mila Ximénez que ha cargado duramente contra el reportero gráfico.

La contundente respuesta de Mila Ximénez

La colaboradora ha hablado alto y claro. “Me estoy poniendo de los nervios”, señalaba muy enfadada. Además, ha acusado a Gustavo, entre gritos, de deslealtad: “Disteis datos, nombres y sitios, incluso provocasteis un seguimiento”, afirmaba durante su intervención en el programa de Mediaset. “Ahora puedes decir lo que te dé la gana y eso lo sabe Belén”, ratificaba.

“Lo vendisteis como una noticia real, no mientas”

Mila le ha insistido que no contara mentiras. “Lo vendisteis como una noticia real, no como un rumor”, añadía. “Ya no tengo nada más que hablar”, concluía.

“Jamás he sido desleal a un compañero”

Rotundo, pero más sosegado se mostraba el fotógrafo afirmando que nunca había sido “desleal” hacía un compañero. “Jamás he filtrado una información de un compañero, jamás he vendido una información”.

“Una sucia mentira”

Gustavo aseguraba que las palabras de Mila acusándole de traición eran una “sucia mentira” y quería evitar el debate. “Me importa un bledo tu ira, tus gestos”.

Un enfado mayúsculo

Al escuchar las palabras de Gustavo, Mila no pudo más que levantarse y abandonar el plató de televisión. “Es mentira lo que está diciendo, pero me tengo que callar porque no puedo develar cosas. Yo también protejo mi vida, mi trabajo y mis cosas”, añadía.

La reflexión de Mila

Ante el reciente enfado de Gema López con Mila, por no habérselo contado ella misma en persona y hacérselo hecho llegar a través de terceras personas, esta última señaló que la entendía. Poco después, volvía a ir contra Gustavo: “Se ha cargado muchas cosas, estamos todos en peligro”.

Las palabras de Gema López

Respecto a este tema Gema López dijo, un día antes, que era consciente de que se estaba moviendo desde hacía tiempo. “En su día, María Lapiedra ya quiso utilizar esto. Yo me enteré en una publicidad y es más, es que está ahí. Yo cuando volví de publicidad le dijo ‘larga, di lo que tengas que decir, aquí estoy. A mí no me gusta que me amedrente nadie ni que me chantajeé nadie ni que con mi vida juegue nadie”, explicó.

El mensaje destinado a María

Gema López se mostró tajante hacía María Lapiedra, enviándole el siguiente mensaje: “Durante este tiempo no ha dicho nada porque tenía otras cosas que vender, imagino. Ya ha terminado de vender lo que le tenía y lo único que le quedaba era esta bala en el revolver. Esta bala no me hace daño ni me hiere. Yo no voy a bailar al son de María Lapiedra porque aunque ella ponga música, yo a Shakira la bailo donde quiero y como quiero”.