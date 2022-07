Michelle Calvó se ha convertido en un rostro habitual de las ficciones españoles.La canaria, que iba para deportista, supo desde bien pequeña que lo suyo era la interpretación. Gracias a esto, ha podido formar parte de grandes series y películas. Entre las últimas, encontramos ‘Desaparecidos’, la ficción de Telecinco que protagoniza junto a Juan Echanove y Maxi Iglesias. Aprovechando que es rostro de la cadena, pasa por ‘Déjate Querer’ para abrirse en canal y contar su historia de superación. Pero, ¿quién es Michelle Calvó?

Todos los de su alrededor siempre pensaron que el futuro de Michelle Calvó estaría en el mundo del deporte debido a que fue jugadora de la Selección Canaria y Española de voley playa. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. La actriz, madrileña de nacimiento pero criada en Tenerife, tuvo muy claro desde bien pequeña que le llamaba la atención el mundo de la interpretación. En varias entrevistas, la actriz ha recocido que se disfrazaba y hacía obras de teatro que se inventaba para representarlas en medio del salón. Con tan solo 11 da el salto a la gran pantalla gracias a su papel en la cinta ‘Hombres Felices, junto a Aitana Sánchez Gijón. Desde entonces, no ha parado.

Michelle Calvó ha participado en tres películas y un sinfín de series de televisión. Su papel más conocido es el de Eli en ‘El club de los incomprendidos’, de Carlos Sedes; así como el de Sofía Contreras, en la serie de ‘Amar es para siempre’. Ha pasado por ‘Toledo, ‘Aída’, ‘Bienvenidos al Lolita’, ‘Yo quisiera’, ‘Cupido’, ‘Los Nuestros’, ‘Secretos de Estado’. Sus trabajos más recientes en la pequeña pantalla han sido en ‘Los relojes del diablo’, ‘Madres. Amor y vida’ y ‘Desaparecidos’. A pesar de que tiene mucho recorrido a sus espaldas, la principal prioridad de Michelle Calvó es ser feliz. La actriz ha confesado de manera reciente que si tiene que renunciar a su carrera por estar tranquila y sentirse plena, lo hará sin mirar atrás.

Celosa de su intimidad, lo cierto es que poco o nada sabemos de su situación personal. Comparte su vida con Paul Guitérrez, que se dedica a la fisioterapia. Siendo una de las actrices que más sobresalen en la pequeña pantalla, Michelle Calvó es una gran activista que lucha por los derechos de la mujer y participa en varias iniciativas solidarias. Su pasión por subirse a los escenarios le viene de la infancia gracias a sus padres, la actriz Alicia Pedreira y el actor Ramón G. del Pomar.

Le debe mucho a los animales

Ha aprendido mucho de sus perros y se considera una auténtica amante de los animales. Tanto que una de sus mascotas le llegó a salvar la vida. Sucedió hace tiempo, tal y como ella misma relató en sus redes sociales, cuando tuvo un accidente en el pantano de San Juan y un perro le ayudó a curarse. Tuve un percance ‘acuático/ humano’ y me abrí la cabeza. Sangraba mucho y me dio un ataque de ansiedad… Todo el mundo intentaba calmarme, los de la Cruz Roja intentaban ayudarme. Hasta que vi a un perro que pertenecía a uno de ellos. Sabía que él me ayudaría, por lo que me levanté evitando las manos que me frenaban y me agaché a tocarle, el perro enseguida comenzó a mover el rabo y a lamerme. Empecé a relajarme y a respirar con normalidad, recuperé color en mi piel y tomé el control de mi situación. Él fue quien me ayudó. Son seres llenos de amor y generosidad«, escribió.