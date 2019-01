El mensaje de despedida de Eva González tras el final de ‘MasterChef’

Eva González no puede estar más feliz con el recibimiento de ‘La Voz’ en Antena 3. La presentadora ha querido hacer pública su alegría a través de Instagram, donde no para de compartir momentazos de su nueva aventura profesional. “Así de feliz llega una al trabajo cuando sabe que nos han acompañado casi 4 millones de personas en el estreno de @lavozantena3. Hemos sido lideres indiscutibles con un 25% de share. No tengo palabras para agradeceros esta acogida!!!! GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS!!!! Y ESTA NOCHE una nueva audición en @antena3com. Os esperamos a las 22.40 de nuevo!!!”, escribía tras el estreno.

A pesar de que está feliz con su nuevo proyecto profesional, Eva González no olvida lo feliz que ha sido al presentar las diferentes ediciones del programa ‘MasterChef’ en TVE. De hecho, a la vez que se estrenaba ‘La Voz’ en Antena 3, la cadena pública emitía las diferentes entregas de la última edición del Junior, que celebró la gran final este pasado domingo.

Pues bien, ella era la presentadora, ya que estas entregas llevan grabadas algunos meses. Eva González no ha querido dejar pasar la oportunidad de despedirse de todo el equipo con el que ha trabajado durante tantos años con un bonito mensaje: “Han sido 6 años de trabajo, risas, alegrías, alguna que otra lágrima y mucho amor por lo que hacemos. Enhorabuena compañeros. Ahora a seguir cosechando éxitos, yo estaré siempre cerquita vuestra. Os quiero mucho a todos!!! @shineiberia @masterchef_es@mrey“, escribía.

