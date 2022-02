Melyssa Pinto dio el salto a la fama al poner su relación con Tom Brusse a prueba en ‘La isla de las tentaciones’, pero dos días fueron suficientes para entender que el francés se dejaba mimar por Sandra Pica y ella quedaba en su villa sufriendo el desamor. Después se convirtió en influencer de moda y todo lo que viste se convierte en objeto de deseo para sus fans. De ahí volvió a un reality, concretamente a ‘Supervivientes’, de nuevo de la mano de Tom, aunque ya como expareja y principal quebradero de cabeza. Pero ahora ha querido dejar a un lado este perfil público y sorprender al mundo con una nueva faceta que ha pillado a todos por sorpresa y es que pocos sabían la intención de Melyssa Pinto de convertirse en actriz.

La concursante de realities y ahora también influencer ha probado suerte como actriz, aceptando el encargo para ser una de las protagonistas de un cortometraje. Lo hace por la puerta grande y es que comparte escena con profesionales en la materia como son Macarena Gómez y Xenia Tostado, siendo ella una de las protagonistas de ‘Takbir’. Las tres estrellas de este corto se han puesto bajo la batuta de Jordi Calvet, quien también debuta con este proyecto como director.

Fue la propia Melyssa Pinto la que provocó un tsunami entre su más de un millón de seguidores en Instagram al dar a conocer su emoción al embarcarse en su primer trabajo como actriz. “Estoy súper contenta. Solo me he equivocado una vez en una escena y ha sido un poco vergonzoso porque dije ‘ay perdón, se me ha olvidado”, comentaba la influencer tras superar el primer día de rodaje emocionada por haber llamado la atención del director, que le ha brindado la oportunidad de demostrar su talento delante de las cámaras más allá de los realities en los que también encontró fortuna. Al menos sí en ‘Supervivientes’, quedando tercera por detrás de Gianmarco Onestini y con Olga Moreno como ganadora.

Pero la gran oportunidad de Melyssa Pinto cobra mayor importancia no solo por ser su debut como actriz y colocarla en el mapa de otros directores que puedan contar con ella para futuros trabajos. Sino también por haber compartido escena con profesionales de la talla de Macarena Gómez y Xenia Tostado, con las que parece haber hecho buenas migas y que la acogieron en el set de rodaje como una más y sin hacer distinciones: “Todo lo demás ha sido súper bien, mejor de lo que me esperaba. Los actores me han arropado un montón y me siento súper agradecida”, confiesa la catalana, que también ha podido trabajar con Iván Hidalgo, Dámaso Conde o Pedro Casablanc, entre otros.

