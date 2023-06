'MasterChef' se despide de Luca tras su prueba llena de errores y críticas

'MasterChef' está entrando en la recta final de su nueva temporada y quedan cada vez menos concursantes. A un paso de la semifinal se queda Luca. El tiktoker se marcha en una semana complicada, en la que acaparó los titulares por la suerte que tuvo en el programa anterior, el número 21. Aunque todos sus compañeros aplaudieron su marcha, alguno de ellos estaba especialmente contento por ya haber dado por terminada su participación.

"¿Se puede ser más feliz en esta vida que hoy? 22 programas esperando que llegara esto. Venga Luca, ¡a tu casa!", dijo Jotha al ver a su compañero marcharse. Luca era uno de los protagonistas de las continuas broncas de esta edición y verle marcharse ha sido un alivio para él: "Qué felicidad, no se escucha nada". Lo cierto es que ninguno de los jueces pudo dejar pasar el plato que presentó, que directamente "no se podía comer". Pepe Rodríguez y Jordi Cruz se lo tomaron a broma al ver su boca llena de tinta de calamar y prefirieron bromear con él ante esta situación que no habían vivido nunca antes.

Ya en la despedida le dejaron claro por qué era él y no Ana quien no iba a continuar: "Has estado muy perdido en todo el cocinado, todo se te hacía un mundo. Muchos errores". Luca asumió su derrota y se marchaba de las cocinas de 'MasterChef' agradeciendo la oportunidad. "Entré siendo una persona artificial y materialista y me he dado cuenta que hay una vida detrás de un móvil. En la casa nos divertíamos con un globo", reconocía antes de despedirse.

'MasterChef', objeto de críticas tras la prueba del robo

El programa del lunes 5 de junio situaba a 'MasterChef' como objeto de numerosas críticas. La prueba de robo este año tenía un desenlace inesperado para los seguidores del formato y les dejaba llenos de dudas. No solo a ellos, a los concursantes también. A Luca le quitaron un ingrediente de su cesta que luego parecía estar presente en su plato. Esto no pasó desapercibido para nadie y rápidamente añadieron al programa la etiqueta de "favoritismo" con el influencer. Algunos de sus concursantes dejaban entrever en sus perfiles que algo había sucedido. Un programa después llegó su despedida tras no superar una prueba de exterior donde fue "el capitán más animado" de todo el formato, según sus compañeros.