Teresa, la concursante de Sabadell de ‘MasterChef 8’, ha atacado con dureza a Juana, la concursante de mayor edad del talent culinario. La acusa de aprovecharse de su veteranía para sacar provecho en el concurso de TVE1.

En la última entrega del certamen de La 1, la catalana ha explotado contra la segoviana. En una de las pruebas, en las que se permitía el robo de alimentos a los contrincantes, Juana la ha dejado casi sin víveres. Esto ha provocado la indignación de la empresaria y propietaria de una gestoría. Según ella, Juana vende una imagen angelical que no es del todo cierta…

«Algo ha ocurrido contigo Teresa», le preguntaba Samantha Vallejo Nájera al ver que en su cesta de la compra apenas quedaban productos para realizar uno de los platos que exigía la gala. «Haciendo amigos… Mis compañeros son los que tienen dos caras, porque si he hecho algo mal me lo podrían haber dicho. No sé qué ha podido pasar», admitía.

Teresa, indignada con Juana

Iván intervenía para subrayar que “todo se agravó con la lubina”. Y es que «en el caso de la lubina, que le diste la receta a Juana, no se tomó muy bien que después no diese la información. Hay que saber jugar un poco mejor, un poco más tranquilo. Tampoco acepta bien las críticas», señalaba.

Las excusas de Juana

En la primera prueba de la semana pasada, la segoviana era la única que tenía la ventaja de conocer la receta de la lubina en costra con salsa chorón que preparó junto a Yolanda Ramos. Pero, en aquella ocasión, la abuela de ‘Masterchef 8’ no quiso compartir con el resto de aspirantes los pasos a seguir para cocinarla que le había dictado Pepe Rodríguez. “No fue con mala intención. Es que no me sabía explicar yo misma”, se justificaba Juana.

Teresa ha explicado el porqué de su indignación con Juana. «Hice un comentario: Juana no te acordabas de la receta, pero lo podías haberlo dicho en voz alta. No he tenido la intención de ofenderla en ningún momento», decía. Fuera de fogones, ante las cámaras, admitía lo que verdaderamente piensa de la portera: «De tonta no tiene un pelo. Y tiene un oído que se entera de todo. Juega a la abuelita buena, pero mírala: hoy me ha quitado el último producto que tenía».

“¿Pero crees que por ser mayor te han elegido?», le ha espetado Teresa a su contrincante. «Te han elegido porque como tú no te acuerdas de nada no podías darnos la receta. ¿Y sabes lo que te digo? Que te hemos sentenciado”. Teresa aseguraba que sus palabras formaban parte de una broma, pero sus comentarios dolieron mucho a la segoviana. “No me tienes que pedir perdón. A mí me dolió en el alma. Yo sé diferenciar las bromas”, le recriminaba Juana. El resto de concursantes tuvo claro a quién defender y se posicionaron del lado de Juana.

Juana no es del gusto de todos

Cuando arrancó el programa, Juana no tardó en ganarse el afecto de sus compañeros, así como el de la audiencia. Sin embargo, a medida que ha ido avanzando el programa, dos de sus compañeros no han simpatizado tanto con ella. Además de no casar del todo bien con Teresa, no hace buenas migas con Michael.

Durante un cocinado en una prueba de exteriores en el que Michael y Juana formaban parte del mismo equipo, la segoviana le confesaba a Samanta que nunca sabía a qué atenerse con el estadounidense. «Es que con Michael nunca sabes. No es trigo limpio, nunca dice la verdad. Dice que ha asado en Estados Unidos una barbaridad y cuando se pone a asar dice que es la primera vez en su vida que hace esto. Unas veces te dice una cosa y otras, otra, y eso es lo que no me gusta». El aspirante americano no dudó en zanjar la cuestión con Juana: «Acepto todas las críticas y todos los comentarios porque alguien tiene que asumir las puñaladas». La hermana de Colate no dudaba en defender a Michael delante de todos: «Todos los que metéis puñales a Michael tendríais que aprender cómo guisa. En vez de meteros con él, aprended de él», sentenciaba.