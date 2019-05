¡Por fin! Era una de las vueltas más esperadas y anoche tuvo lugar: María Teresa Campos volvía a sentarse en un plató de televisión y lo hacía, ni más ni menos, que junto a Toñi Moreno.

Toñi Moreno revela algo que le hizo María Teresa Campos

El vínculo entre la veterana presentadora y la conductora de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ viene de muy lejos. Tal y como la propia Toñi Moreno ha contado, fue María Teresa Campos quien contó con ella como coordinadora para su programa ‘Cada día’, en Antena 3, y a pesar de que el tiempo les llevó por caminos distintos, el cariño siempre había primado entre ellas. Hasta hace dos años, cuando Mediaset decidió poner punto y final a ‘Qué tiempo tan feliz’ -el programa que presentaba la madre de Terelu y Carmen Borrego- para sustituirlo por ‘Viva la vida’, presentado por Toñi Moreno.

Entre las que fueran amigas surgió entonces una tensión que, a pesar de lo importante que era la vuelta de la matriarca de las Campos a la pequeña pantalla, protagonizó los primeros compases de su televisado encuentro. Conscientes de ello, Toñi y Teresa quisieron abordar la polémica en vez de fingir naturalidad, y fue en esa conversación donde la abuela de Alejandra Rubio sorprendió con su franqueza: “Para que quede bien claro de una vez: yo no me enfadé porque te dieran el programa. Me enfadé porque me pareció cobarde por tu parte no decírmelo. No habría pasado nada. Para que lo haga otra, prefiero que lo hagas tu”.

Con respecto a su ‘pelea’ y en tono de humor, las palabras de Teresa Campos no han sido las únicas afiladas que se han pronunciado en el plató ya que Toñi no dudó en contar que la que fuera su jefa la tenía bloqueada en WhatsApp. Un distanciamiento que ya llegó a su fin gracias a una paz sellada delante de los miles de espectadores que siguieron con atención uno de los reencuentros más esperados de la pequeña pantalla.