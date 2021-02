La presentadora ha arrancado ya las grabaciones de ‘La Campos móvil’, el programa de entrevistas que realizará en un camión transparente. En su primer día de trabajo la ha acompañado su hija mayor.

Este jueves se ha producido, por fin, el esperado regreso de María Teresa Campos al trabajo. La periodista y su equipo han arrancado ya las grabaciones de «La Campos móvil», un programa de entrevistas en el que charlará con distintos invitados a bordo de un camión «transparente» con el que recorrerá las calles de la capital. En su primer día, la malagueña ha hecho parada en la madrileña Puerta del Sol, donde ha tenido lugar la primera entrega de su espacio. Y lo ha hecho muy bien acompañada de sus compañeros y de su hija Terelu Campos, que no ha querido dejarla sola en un día tan importante.

Y es que su vuelta a la pequeña pantalla era un momento muy ansiado para ella. Desde el mes de marzo de 2019, cuando Mediaset decidió no renovar el contrato con la veterana presentadora, esta se quedó sin trabajo. Una situación completamente nueva para ella, que no está acostumbrada a estar parada. Inquieta, con ganas de reciclarse y ante la perspectiva de quedarse de brazos cruzados, en junio de 2020 estrenó un canal en Youtube. En su espacio online ‘Enredadas en la red’ se encontró con numerosos amigos y rostros conocidos, a los que entrevistó en su domicilio a las afueras de Madrid. Pero no es lo que ella ansiaba: la Campos llevaba tiempo deseando regresar a una cadena de ámbito nacional y formando parte de un proyecto a la altura de su talento y capacidades.

María Teresa, feliz en su vuelta al trabajo

Ahora, tras dos años de un forzoso e involuntario parón laboral, sin proyectos que cumplieran sus expectativas, María Teresa Campos volverá a colarse en los hogares de los españoles por la puerta grande. Este nuevo programa, cuyo lema es «quedarse quieta no es una opción», la tiene muy ilusionada. Prueba de ello es el rostro de felicidad en su primer día de grabaciones. Relajada y en su salsa, la andaluza se mueve como pez en el agua cuando hay una cámara delante. Y es lo que han captado las imágenes que se muestran en este artículo.

Su hija no se ha separado de ella en este primer día de intenso trabajo. Terelu, muy unida a su madre, ha sido su amiga y confidente desde que su progenitora pusiera fin a su relación con Bigote Arrocet, en diciembre de 2019. Una ruptura que, sumada a la crisis del coronavirus, ha mermado los ánimos de la Campos.

A lo largo del último año, que no ha sido fácil en muchos aspectos, la colaboradora de ‘Viva la vida’ sabía que la mejor receta para revitalizar a su madre sería un proyecto de la envergadura de ‘La Campos móvil’. El programa, producido por La fábrica de la tele, responsable de ‘Sálvame’ o ‘Socialité’, promete ser uno de los éxitos de la temporada de la cadena, aunque aún no se ha confirmado la fecha de estreno ni el canal definitivo de su emisión. A sus 79 años, María Teresa Campos ha hecho realidad un sueño que ya está más cerca de llegar a millones de espectadores en España. Y qué mejor motivo de alegría que compartir una emoción tan especial con su hija mayor.