El sorprendente nuevo trabajo de María Jesús Ruiz en televisión

María Jesús Ruiz está de enhorabuena. Después de convertirse en la ganadora de la última edición de ‘Gran Hermano Dúo’, ahora estrena nuevo trabajo en la televisión. La ex Miss se ha convertido en la nueva opinista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ y ha estrenado silla este mismo jueves.

María Jesús Ruiz, colaboradora de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’

El público, muy emocionado por este nuevo fichaje, ha roto a aplaudir cuando Toñi Moreno ha presentado a la nueva colaboradora del programa. María Jesús Ruiz se ha mostrado muy feliz por esta nueva oportunidad laboral. Y es que desde que se convirtiera en ganadora las ofertas de trabajo no le han faltado a la modelo.

Así de sonriente entraba en el plató

María Jesús se ha abrazado a Toñi Moreno y estaba visiblemente nerviosa. Eso sí, ha dejado claro que iba a hacer lo que le diera la gana. Así tal cual lo ha dicho entre bromas. Tras este divertido comentario, la presentadora le ha dado el visto bueno y ha asegurado que allí todos hacen lo que quieren, menos ella que tiene que hacer lo que le manda el director.

Toñi le ha recibido en el plató del programa

«Buenos días 😃 llego el día ya hoy si puedo contarlo…..Me estreno como ‘opinionista’ de ‘Mujeres y hombres’ hoy me sentare en el plató de MYHYV a partir de las 12.25 horas. Arranco así un nuevo proyecto profesional tras ganar ‘Gran Hermano Dúo’: debuto como ‘opinionista’ asesorare a los tronistas y a los pretendientes en el amor junto a @nagore_robles y @sofia_suescun .Para mi estreno, he elegido un total look con estampado floral formado por un top asimétrico y falda. Espero que os guste», ha escrito en las redes sociales tras el estreno.

María Jesús estaba emocionada a la par que nerviosa

Tal y como la propia María Jesús ha dicho, compartirá papel con Nagore Robles y Sofía Suescun. No sabemos si las dos anteriores le habrán dado algún consejo para esta nueva etapa de su vida. Lo que sí está claro, es que la ex Miss está disfrutando de esta segunda juventud.

Toñi, una confidente junto a María Jesús