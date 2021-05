Mamen Mendizábal deja ‘Más vale tarde’ tras 10 años de duros directos. Necesita un cambio de vida, no puede más y su familia le apoya en su dura decisión, que ahora explica con deseo de que todos entiendan por qué lo hace

Mamen Mendizábal deja ‘Más vale tarde’. La presentadora, uno de los rostros más populares de la Sexta ha decidido dejar el espacio en el que se ha desarrollado profesionalmente en los últimos diez años para emprender una nueva andadura, eso sí, aún ligada a la que considera su casa, Atresmedia. El motivo de su giro de vuelta profesional esconde una problemática personal y es que le era ya prácticamente imposible conciliar su vida personal con tanto trabajo. Así lo confesó ella misma en su emotiva despedida al frente del programa:

“Esta temporada pongo fin a una etapa apasionante al frente de ‘Más vale tarde’. Ha sido una década con un ritmo frenético marcado por la actualidad. Un programa diario, de tres horas en directo, exige muchos sacrificios personales y creo que es el momento de un cambio de ciclo. Me apetece afrontar nuevos proyectos en esta casa, nuevos retos que veréis muy pronto”, decía Mamen Mendizábal en su despedida, para después “dar las gracias a todo el equipo con el que he trabajado. A quien tome las riendas de ‘Más vale tarde’ le dejo a los mejores y a unos espectadores fieles. Gracias de todo corazón”. Unas bonitas palabras de la periodista que extendió también a los que han confiado en ella no solo para presentar este espacio informativo durante una década, sino también por brindarle la oportunidad de afrontar nuevos retos con los que poder focalizarse más en disfrutar de su propia vida: “Gracias por entenderme y apoyarme en este nuevo viaje”, le dedica a Atresmedia y la Sexta.

Eso sí, lo que Mamen Mendizábal ha querido dejar claro es que su marcha de ‘Más vale tarde’ no es una despedida, sino un hasta pronto: “Pero, ojo, que no os libráis de mí hasta el 30 de junio en ‘Más vale tarde’. Ni después”. Y es que su futuro profesional seguirá ligado a la cadena con la que lleva trabajando desde hace ya 15 años, desde su misma creación en 2006. Algo que quiso subrayar también en ‘la Sexta Noche’ este sábado, cuando volvió a conectar para expresar los motivos que le han llevado a tomar tan drástica decisión: “Llevábamos tiempo pensándolo, se han dado ahora las circunstancias y estoy contenta, porque es una revolución personal, un cambio de ciclo y eso supone aprendizaje, diversión y nervios; un reto”.

Mamen Mendizábal ama su profesión, pero necesitaba un cambio: “Mi zona de confort tenía muy poco de confort, yo me paso la vida en la tele. Tengo más fidelidad a los espectadores que a mi propia familia, no sé lo que es recoger a un niño en el colegio o cuidar a alguien cuando se pone malo. Trabajo de lunes a viernes en la tele caiga lo que caiga. Es una forma de vivir que he elegido, pero que tiene un coste personal grande y un sacrificio grande. Te enganchas a la adrenalina del directo, pero tres horas diarias durante tantos años, más lo que llevaba a cuestas, hacen que tenga una verdadera necesidad de cambiar de ritmo. Y los que me rodean también tienen la necesidad de que cambie de ritmo”, confesaba la presentadora para explicar por qué deja ‘Más vale tarde’ tras diez años capitaneándolo.

Pero, como decimos, no se marcha para no volver, sino que lo hace para coger impulso y regresar por la puerta grande, con un nuevo proyecto entre manos: “La sexta y Atresmedia han confiado en sacar adelante otro proyecto dejando este y darme alas para las necesidades que tengo ahora”, añade la periodista, que desea pasar más tiempo y de mayor calidad junto a su familia, así como con su pareja, el locutor de Cadena Ser José Antonio Ponseti, con el que ha tomado la decisión de no tener hijos. Una firme determinación personal que siempre ha defendido públicamente, con la intención de romper estereotipos marcados socialmente en los que a las mujeres siempre se les pregunta cuándo darán el «vital paso», sin reparar en el mero hecho de que, quizá, ni lo quieran. Algo que a los hombres no se les suele preguntar de manera tan recurrente.