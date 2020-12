Tras la decisión de Lydia Lozano de romper su relación con Mila Ximénez, ahora la colaboradora revela los verdaderos motivos del conflicto

Lydia Lozano y Mila Ximénez llevan más de un mes sin hablarse y su relación está pasando por su peor momento. Tal es que la propia Lydia tomó la decisión de romper toda la relación con su compañera y la que fuera su amiga, y ahora ha revelado algunos de sus problemas secretos. Este mismo miércoles, rota en llanto, ha confesado algunos de los problemas por los que se han enfrentado. Y es que todo ha sido por una entrevista de Mila en la que habló de sus compañeros de profesión y que no sentó nada bien a la propia Lydia Lozano.

«Yo no puedo entender que una persona haga una exclusiva y hable así de mi, entonces Mila habló muy mal de mí y me dolió tanto, tanto, tanto, tanto que decidí no volverla a hablar. No puedo más», ha dicho Lydia Lozano. Por su parte, Mila Ximénez ha estallado contra ella: «Tienes que darle la vuelta a todo. Estoy harta de tu victimismo y sabes que es poco lo que dije de ti. Eres una egocéntrica y sin la tele no eres nadie. Vaya mierda de vida. Lo que dije en la entrevista fue una chorrada con lo que podría haber contado». Esto ha provocado que Lydia Lozano abandone el plató de televisión durante un tiempo.

Mila y Lydia se reconcilian en el plató de ‘Sálvame’

Tras un tiempo alejadas, Mila y Lydia se han vuelto a ver las caras para reconciliarse en directo. «Era muy incomodo encontrarnos y no hablar. Yo lamento profundamente que en estos momentos… yo me sentí el lunes con pocas armas en cuanto a sensibilidad. He pasado una semana muy jodida y creo que tú eso lo tienes en cuenta también. Yo es que en estos momentos no tengo fuerzas para arrastrar nadie», ha comenzado diciendo Mila al reencontrase. «No me gusta verte así. Verte mal me provoca mucha ansiedad. Tengo que armarme de mucha fuerza…. tengo que enfrentarme a unas navidades «en las que no tengo a nadie. Y no es dar pena…», ha explicado visiblemente afectada.

Lydia Lozano llamó por teléfono a Mila este mismo martes para intentar solucionar el conflicto que había saltado este lunes. La colaboradora no le cogió el teléfono móvil pero quiso explicarle el motivo: «No te cojo el teléfono porque estaba durmiendo y después me fui a comer porque estaba hablando de otras cosas y me estaba evadiendo», añade.

Después, la colaboradora de televisión, que está luchando contra una enfermedad, ha querido acercar posturas con Lydia: «No quiero que estés mal. Llevamos muchos años juntas… creo que son 20 años. Pasamos muchas horas, hay cosas de ti que detesto y otras que me apasionan y las he disfrutado mucho. No creo que seas una mala persona en absoluto. Por mi parte yo te he visto hoy me has dado menos rabia verte llorar y mucho más sentimiento. Yo quiero ser feliz en lo que me deje la vida. Yo tengo una bomba dentro del cuerpo y a veces me cuesta mucho…», sentencia.

La respuesta de Lydia Lozano

«Para mí esto lo tenemos que olvidar, es un mal sueño y punto. Yo llevo muchos años con Mila y hemos tenido muchas discusiones. A mí realmente los que me pueden hacer llorar o dejarme muda son Kiko Hernández, Mila y Kiko Matamoros. Que Antonio David hable mal de mí en una revista me da igual, que lo haga Rafa Mora, también…», ha querido responderle la propia Lydia Lozano. Tras este complicado episodio para las compañeras de ‘Sälvame’, parece que ambas han acercado posturas y ahora se enfrentan a una nueva oportunidad.