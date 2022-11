Lydia Lozano se ha enfrentado este viernes a una invitación tan incómoda como dolorosa. Durante la emisión de ‘Sálvame‘ la han invitado a participar en el próximo ‘Sábado Deluxe’. Un programa en el que Al Bano se sentará para responder a las declaraciones que Patricia Donoso, ex amiga de Ortega Cano, ha hecho sobre la supuesta relación sentimental que mantuvieron años atrás. La periodista, que ha tenido problemas con el italiano, se ha tomado la propuesta de la peor manera. «Sabía que esto era posible», ha empezado diciendo, rota en llanto. «Me da igual que me despidan, pero yo no me voy a sentar con Al Bano».

«La peor noche que he pasado en televisión fue la que se me propuso un cara a cara con Al Bano y él me rechazó. Yo comprendo el daño que le he hecho, pero yo no voy a pedir más perdón», ha explicado la colaboradora, sin poder parar de llorar. «No voy a hacer un circo: ni me voy a sentar, ni me voy a arrodillar». Presa de la angustia, Lydia Lozano dejaba claro que no accederá a reencontrarse con el artista.

«Toda la vida he pensado si yo, como periodista, debería entrevistarlo, pero mañana no puedo sentarme con Al Bano. Todo esto me ha hecho mucho daño, y todo lo que sé por detrás», continuaba. «No voy a mentir, desde que Patricia Donoso dijo eso -que había mantenido un idilio con el cantante italiano-…. Cuando vi las declaraciones de que era una segunda Lydia, sabía que era posible que se presentase. Lo tengo muy claro. Me da igual que me despidan. Yo mañana no me siento con Al Bano. Lo siento. Asumo el despido. Han sido años pidiendo perdón y en todos los titulares nombrándome. Sabéis que a todo digo que sí, pero no me voy a sentar con Al Bano».

Entonces, David Valldeperas, director del programa, ha intervenido para aclarar: «Es normal tu reacción. Pero igual no tienes toda la información. Esta vez, Al Bano ha aceptado la invitación a ‘Sábado Deluxe’ y no ha puesto ningún veto. Ninguno. Él sabe perfectamente que formas parte del equipo de colaboradores del programa y, por tanto, es probable que tú estés. En ningún momento ha puesto peros. Hace unos años, él dijo expresamente que no quería que estuvieras. Esta vez no se ha pronunciado».

Lydia intervenía y recordaba que todo lo relacionado con Al Bano la ha lastimado mucho a nivel personal: «Es que no fue así. Lo dijo en directo, no avisó al programa. Él vino con sus dos hijas. Aquella vez lo pasé fatal, lo recordaré toda mi vida. Fue la peor noche de mi vida». Valldeperas insistía nuevamente para intentar convencerla de un cara a cara con el ex de Romina Power: «Tiene otros temas encima de la mesa. Sería interesante el ejercicio de que tú como periodista, aparte de lo que pasó hace años con Ylenia, tendrás preguntas que hacerle… Estaría muy bien que estuvieras en esa entrevista».