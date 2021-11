‘Secret Story’ se acerca a su recta final y por ello se han descubierto los secretos que faltaban por conocer del concurso de Telecinco. Luis Rollán ha compartido con la audiencia cuál era el misterio con el que entraba en ‘La casa de los secretos’ hace tres meses. «Soy amante de un presentador» es el enigma que tan bien ha guardado el colaborador de ‘Viva la vida’.

Al destapar su secreto, los usuarios de las redes sociales se han preguntado si podría tratarse de un presentador conocido de la televisión española. Consciente de las especulaciones que podrían surgir tras sus declaraciones, el amigo de Isabel Pantoja se ha apresurado a aclarar que se trata de un personaje conocido, pero no dentro de nuestras fronteras, sino en el extranjero.

«Hace dos años y medio termino mi relación y a los meses conozco a un chico en Barcelona que yo no sabía quién era ni él quién era yo porque no es España. Tuvimos un rollo, él no tenía ninguna relación, después mantuvimos el contacto, nos volvimos a ver y en agosto es la última vez que nos hemos visto», ha contado a Jorge Javier Vázquez.

«Trabaja en la televisión en México y en Estados Unidos», ha desvelado el colaborador de televisión sobre su misterioso amante. Ha añadido que «es uruguayo» y que es un encanto de persona. «Es un tío divino» y según Rollán, él lo ha ayudado mucho a sobrellevar la fama con su condición sexual, ya que «en este país tenemos la suerte de ver esto con la mayor normalidad del mundo». En el caso del presentador con el que ha tenido un affaire, no sucede esto. «En otras partes dedicándose a las televisión y a las series no está tan bien visto», apuntaba. «Me siento muy contento de haberle ayudado, escuchado y que aceptase lo que estaba sintiendo». El último encuentro de la pareja fue el pasado mes de agosto, poco antes de que el periodista entrase en el concurso de Telecinco, pero él está seguro que que amos retomarán la historia que dejaron en ‘stand by’ antes de que él iniciara su andadura en el programa.

Y aunque el concursante ha contado todos estos detalles con mucha naturalidad, finalmente se ha negado a dar el nombre del conductor en cuestión. Él no ha sido el único en compartir con la audiencia su secreto. Los habitantes de la casa de Guadalix de la Sierra han podido conocer que «hice el amor en un tanatorio» pertenece a Adara y que «tuve una relación con un jugador del Real Madrid» es la información que atesoraba Cynthia.

Luis Rollán se estrenó como colaborador de ‘Sálvame‘ en el año 2010, donde fue acogido como el fichaje estrella del verano. Ante de su entrada en el espacio que conduce Jorge Javier Vázquez había trabajado en ‘El programa de Ana Rosa’.