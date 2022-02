Después de haber conquistado a la audiencia hace más de veinte años con su primera versión, el remake colombiano de ‘Café con aroma de mujer’ ha vuelto a arrasar en audiencias, pero esta vez desde el catálogo de Netflix. A las dos semanas de su estreno se coló en el Top 10 global de series en lengua no inglesa. Es tal el fenómeno que ha desbancado en popularidad al estreno de la última temporada de ‘La Casa de Papel’ y la segunda temporada de ‘La Reina del Flow’, y se ha posicionado como número 1 en más de 20 países y se ha puesto por delante de otras aclamadas series. Un éxito que ha enganchado a muchos de nuestros personajes más conocidos, como es el caso de Mercedes Milá, Anabel Pantoja, Irene Rosales o Alexia Rivas. Hablamos con Laura Londoño.

Laura Londoño concede su primera entrevista en España a SEMANA

SEMANA ha conseguido la primera entrevista para España de la protagonista de este fenómeno, Laura Londoño, Gaviota para medio planeta. Junto a William Levy forman la pareja más conocida de la pequeña pantalla y a dos semanas de convertirse en mamá por segunda vez, charla con nosotros de este momento tan dulce que está viviendo y cómo ha sido rodar con su compañero, que vuelve a la soltería tras más de 17 años de relación.

¡Eres un fenómeno!

A mí eso me pone demasiado contenta y honrada. Gracias por vuestra invitación. Esto ha sido un regalazo de la vida. ¿Sabes cuando ya no esperas y te agarran así desprevenida? Pues esto es lo que está pasando en este momento con Café. Es algo muy lindo que suceda, pero es más lindo aún porque ya no me lo esperaba.

¿Qué se le pasa a una por el cuerpo cuando le dicen que es número 1 en más de veinte países, incluido aquí en España?

Como gratitud, ¿sabes? Yo me siento muy feliz por mí, por supuesto, pero me siento muy feliz, sobre todo por el equipo. Creo que en este proyecto teníamos un propósito muy claro, con un mismo objetivo y con muchas ganas de sacarlo adelante. Éramos conscientes también primero, de lo afortunados que estábamos siendo de poder grabar en medio de la pandemia, cuando todo el mundo estaba tan encerrado y, segundo, que teníamos en las manos un proyecto que fue muy importante aquí hace 30 años. Entonces era como que nos habían entregado una joya que teníamos que limpiar y que teníamos que hacer brillar otra vez.

¿No te dio vértigo interpretar a un personaje que había sido tan popular?

Pues, mira, la primera llamada que recibí fue para preguntarme si me interesaba el proyecto y si quería hacer o no una audición. Yo, obviamente, les dije que me sentía súper emocionada y agradecida de que me llamaran para pedirme que hiciera el casting para este personaje tan significativo. Este es un personaje muy importante para nosotros. Para los colombianos es como parte del patrimonio cultural de nuestro país y está muy arraigado.

Se sincera sobre las anteriores versiones de la telenovela que ha enamorado a todos

Esta es la cuarta versión de la historia ¿Te animaste a ver a tus predecesoras?

Cuando salió la primera versión, hace 30 años casi, yo era muy chiquita. Y cuando me propusieron el personaje dije: “¿Qué hago? ¿La veo?”. Y pensé que no era una buena idea ponerme a verla justo en este momento para irme a hacer un casting, porque me podría generar desconfianza y cuando llegué, lo primero que me dijeron es: “Qué bien que no llegaste con el pelo crespo”, porque eso era una de las características más significativas del personaje, su pelo rizado.

En España se han emitido tanto la primera versión de Café con aroma de mujer como sus remakes con bastante éxito, sin embargo, tu versión actualizada ha sido la que ha conquistado a los dos continentes.

Es muy lindo porque esta nueva historia puede atrapar a espectadores nuevos, televidentes desprevenidos que no conocen la historia, o que nunca lo han visto. Haber logrado cautivar a personas que ya habían visto las tres versiones anteriores ha sido todo un sueño. Quiero aclarar que este Café no es otra historia, pero sí es otra versión que cambia mucho con el solo hecho de adaptarla a este momento. La vida ha cambiado mucho en 30 años. Y si algo ha cambiado es el rol de las mujeres en la sociedad en estos 30 años y esta es una historia muy femenina. Entonces aquí yo hago el chiste de que es una gaviota con celular (se ríe), pero es mucho más que eso.

La actriz sorprende con su faceta como artista musical

Actúas y cantas y por lo que hemos podido comprobar se te da muy bien.

La música es otro elemento ganador en esta serie. Son canciones que de verdad uno quiere cantar mientras se toma un aguardiente. Ha sido muy rico poderlas cantar y también ha sido otro reto gigante porque no había hecho eso nunca. Profesionalmente cantar me ha gustado siempre, pero nunca lo había tenido que hacer.

España y nuestros famosos están rendidos con vuestra serie.

¡Me encanta España! Estuve hace dos meses. Ya no nos toca, pero volveré y estaré feliz de ir a España cada vez que pueda. Disfruto muchísimo vuestro país, lo amo, me encanta. Me encanta todo: la comida, la cultura, todos los lugares, todo es hermoso. Así que sería muy lindo poder volver justo en este momento.

¿Qué es lo que más te gusta de España?

A mí me fascina Madrid, que es una ciudad donde yo viviría. Me gusta mucho. Hay una similitud, guardando las distancias, con Bogotá, la ciudad en la que vivo porque yo nací en Medellín. Lo que más me gusta de Madrid a mí es que recibe a todo el mundo, que es una ciudad que le da la bienvenida a todos. La comida es fantástica. Siempre hay buenas obras de teatro, siempre hay buenos conciertos, siempre hay mil cosas sucediendo. Me fascina el parque El Retiro… ¡Siempre he dicho quiero vivir en Madrid!

Laura Londoño nos habla sobre William Levy, que también ha levantado pasiones

Igual de fascinados estamos todos con William Levy, tu compañero protagonista. Está levantando pasiones.

Me consta (se ríe). He visto caer por ahí a unos cuantos desmayados.

Cuéntanos. ¿Cómo es él en las distancias cortas?

Él es un niño chiquito. Se ve como un hombre grandote y obvio que es un hombre grandote, pero también tiene una parte que es muy de niño, que es muy divertida porque uno no se la imagina. Date cuenta de que, debido a la pandemia, teníamos que tener una convivencia muy intensa. Estábamos todos fuera de nuestras casas y conviviendo en una finca grande, con espacio y mucha naturaleza que eso ayuda. Nos veíamos todos los días para desayunar, almorzar, comer, etc. Imagínate, todo el tiempo. Fue maravilloso realmente. Yo creo que al principio sufría un poco con el acento, no le entendíamos nada porque los cubanos hablan rapidísimo y eso es como otro idioma. Él sí hacía como el esfuerzo de que se le entendiera, de hablar un poco menos cubano, más parecido a nosotros.

Hace apenas unos días que ha anunciado su divorcio y desde luego que enamoradas no le van a faltar.

Hay que darle tiempo al hombre. Todos necesitamos tiempo para salir de eso, aunque, fíjate que hay otro dicho que dice que un clavo saca otro clavo, así que no sé.

Hablando de ti. Te veo muy embarazada…

¡Dios mío, voy a salir de cuentas en dos semanas! Estoy súper barrigona. Aquí donde me ves tengo todo preparado para salir corriendo en cualquier momento (se ríe). Estoy ya muy cerca y me siento muy feliz.

La actriz está embarazada de su segundo hijo

Este es tu segundo embarazo ¿Qué diferencias has tenido respecto al primero?

Que en el primero estaba más desprevenida, era muchísimo más ignorante, pero la ignorancia es atrevida. Ahora no es que no me dé felicidad, pero es una felicidad más contenida, porque sé lo que significa. Me acuesto a dormir y digo: “Dios mío, ¿cuándo va a suceder?”

Te enteraste de tu embarazo durante la grabación de Café con aroma de mujer.

Sí, terminé de grabar café con tres meses de embarazo. Gaviota me inspiró, pero solo esperaba que no le pasara como ella que tuvo que… ¿Mejor no hago spoiler no? (se ríe).

Al margen de la telenovela también has participado en una película ganadora de un Goya.

Sí, con Fernando Trueba, un director español maravilloso. Yo tuve el honor de estar en esta película con una historia colombiana de un libro increíble de Héctor Abad Faciolince, que también se puede ver en Netflix. Es una historia muy poderosa que se contó hace 30 años y que también toca temas muy álgidos como el racismo, el clasismo, la homofobia y otros temas muy profundos.

¿Te tomarás un descanso tras dar a luz?

¡Claro! Estaré un tiempo volcada con mi bebita y luego continuaré a tope con las promos.

Iván Reboso

