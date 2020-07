El presentador ha pedido finalmente disculpas a su compañera después de su sonada bronca.

Hace un mes que Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez mantenían una tremenda bronca en ‘Sábado Deluxe’ después de que la colaboradora se mostrara muy crítica con la gestión del Gobierno en la crisis sanitaria del coronavirus. Un memorable enfrentamiento que copó horas y horas de televisión. Ahora, con las aguas más calmadas, el presentador ha pedido perdón públicamente a su compañera por su comportamiento.

«¿Sabes qué he pensado todos estos días? Estábamos viviendo en este país un momento muy complicado y hubiese sido muy fácil que nosotros dos por presiones externas que hubiésemos acabado muy mal. Hubo mucha gente que intentó envenenar, creo, que intentó sacar partido de la situación y extrapolarlo a una situación que sabía que no iba por ahí», ha comenzado diciendo Jorge Javier en ‘Sálvame’.

En tono conciliador, añadía que se siente «orgulloso» de que ambos mantuvieron la mente fría: «Fuera de esa marejada que nos estaba sacudiendo. Durante una semana se hablaba en todos los sitios. Estoy orgulloso de que hayamos sido capaces de estar al margen», ha manifestado.

Unas palabras que Belén Esteban escuchaba con atención y sin poder contener las lágrimas: «Con la gente que me importa necesito mi tiempo para recomponer, pensar y ver lo que ha sucedido». Muy sentido, reconocía que «en ningún momento estuvo ni despreciarte ni humillarte, pero si tú en algún momento de la entrevista te viste así, yo de verdad te pido mis más sinceras disculpas. Espero que me las aceptes. Te las digo ahora que las siento de corazón».

«Me sentí mal»

Belén ha explicado que sí se sintió así, pero le perdonaba: «Te agradezco que me lo digas, de verdad». Ha indicado que era un tema que ambos no habían solucionado y tenían pendiente: «Me sentí mal, no te voy a mentir, pero ya está perdonado y olvidado». Esta vez, han recordado aquella tremenda bronca entre risas y quitando hierro al asunto.

«Está perdonado y olvidado», zanjaba Belén. «Lo he pasado un poco mal. Me gritaste mucho», indicaba. También ha recordado cómo fue aquella pelea y cómo se sintió aquella noche mientras Jorge Javier reconocía que le dio donde sabía que le iba a molestar: «Yo estaba convencido que no nos iba a pasar ninguna factura». La impresión de Belén fue bien distinta: «Yo no te quería ni ver». Sin embargo, concluía agradeciendo las palabras del catalán: «Yo sé lo que te cuesta decir las cosas y te agradezco de corazón que lo hayas dicho».