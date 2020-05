Belén Esteban se ha emocionado hasta las lágrimas después de ver la reacción de sus compañeros de ‘Sálvame’. En su sección ‘Las recetas de Belén Esteban’, la ‘Princesa del Pueblo’ preparaba dos tortillas desde la cocina de su casa en Paracuellos del Jarama. También ha elaborado un gazpacho. Tanto esmero tenía una finalidad: todo lo que había cocinado sería trasladado al plató de Mediaset para invitar a merendar a los colaboradores. Cuando sus recetas han llegado al set de Telecinco, los tertulianos se han puesto en faena y han saciado su hambre con los suculentos platos tradicionales había elaborado.

Belén rompe a llorar: «Me emociono»

«¿Quién te ha enseñado a hacer este gazpacho?», le preguntaba Jorge Javier Vázquez. «Es una técnica que tienes muy perfeccionada»m añadía. «La tortilla de chorizo está de 10. La de ceblolla un poco menos… hecha más mazacote». decía Kiko Matamoros al valorar sus creaciones culinarias.

Belén no podía reprimir las lágrimas al ver a sus amigos y compañeros disfrutar de aquello que con tanto esmero había hecho con sus propias manos. «¿Por qué estás llorando?», le preguntaba el presentador. «Me emociono un poco», admitía. «Tú, Jorge, como me picas tanto y la gente habla… Me emociono. La gente lo que ve es que me haces de rabiar. Que no sé qué, que no sé cuanto…». El de Badalona le recordaba una vez más: «El gazpacho está buenísimo. Quiero comer mucho de chorizo, ¿no te importa?».