Hace unos días, Matías Prats Jr. se convertía en noticia después de anunciar que pasará por el altar con Claudia Collado. Este domingo, 19 de marzo, el periodista ha vuelto a estar en el foco mediático después de haberse salido de guion en pleno directo al despedir la sección de deportes de 'Informativos Telecinco' tras mandarle un cariñoso mensaje a su progenitor, Matías Prats, por el Día del Padre. Un divertido comentario que ha corrido como la pólvora a través de las redes sociales y ha despertado el aplauso de todos los espectadores.

Vídeo: Redes sociales

Al término de la sección de deportes de 'Informativos Telecinco' del fin de semana, Matías Prats Jr. se ha dirigido a cámara para mandarle un mensaje al veterano periodista por el Día del Padre. "Felicidades a todos los padres, en especial al mío, aunque esté en la competencia", decía con una sonrisa. Un comentario que ha recordado a los populares chascarrillos que Matías Prats suele soltar durante 'Antena 3 Noticias'. Un comentario que ha despertado los aplausos de la audiencia, que no han dudado en comentar la jugada a través de las redes sociales. "Adoro a los Matías", "Veo que es genético", "Vamos a tener un digno sucesor de los chistes de Matías Prats", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Hace tan solo unos días, el veterano periodista anunció el nacimiento de su nieta en directo. Entonces, el presentador aseguró que todo estaba perfecto y que se llamaba Carlota. Ante esto, Mónica Carrillo aprovechó para regalarle un chupete y él recurrió a su particular humor: "Creí que era para mí". Su hija, Marta Prats, dio la bienviva a una niña fruto de su matrimonio con Alberto Salas, con el que lleva casada desde septiembre de 2021.

Se irán de boda en verano

A pesar de que son pocos los detalles que se conocen sobre su enlace, será el próximo verano cuando Matías Prats Jr. y Claudia Collado, reportera de 'El programa de Ana Rosa', se darán el "sí, quiero" en Cataluña, en un lugar muy especial para la novia. Hace algún tiempo, el periodista posó para SEMANA, justo cuando se encontraba en plena mudanza. Se acababa de comprar una casa con la intención de formar una familia allí, una charla en la que ya nos contó que su corazón estaba ocupado. "No me gusta dar muchos detalles, pero estoy ocupado, ilusionado y con ganas de formar una familia. Porque siempre he tenido ganas de ser padre. Quería ser padre joven, pero me ha pillado la edad. Porque yo me imaginaba a los 30 años ya con dos hijos", explicó a esta revista. Así reveló hace solo unos meses cuáles eran sus planes, una hoja de ruta que está a punto de cumplirse y de la cual no puede estar más orgulloso.