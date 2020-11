«Si estás mal por tu familia, a mí no me cuentes tonterías», decía el modelo sin entender el llanto de la hija de la tonadillera.

Chabelita Pantoja no está pasando sus mejores días dentro de la segunda edición de ‘La casa fuerte’. El pasado jueves, la hija de Isabel Pantoja sufrió un ataque de ansiedad después de que Jorge Javier Vázquez le hiciera participe de las demoledoras declaraciones que Kiko Rivera había hecho sobre su madre. Ahora, tan solos unos días después, ha protagonizado su primera bronca con Asraf Beno dentro del reality de Telecinco.

Todo empezó mientras que la pareja se encontraba en su habitación por la noche y Asraf notó que Chabelita estaba llorando por todo lo que había sucedido en la gala del pasado jueves. “¿Por qué estás así?”, preguntaba el modelo sin comprender el llanto de su chica. Entre lágrimas, la hija de la tonadillera le explicaba que estaba «rayada» por lo que le había contado Jorge Javier con anterioridad y se mostraba pensativa por lo que estuviera ocurriendo en su familia mientras que ella estaba encerrada.

Sin embargo, lejos de empatizar con su chica, Beno no consiguió entenderla y le dijo tajante: «Si estás mal por tu familia, a mí no me cuentes tonterías«. Ante esto, Chabelita no estaba entendiendo la actitud de su pareja, que no dudó en salir de la habitación para dejarla sola. “Hazte la víctima, ¿qué estás tratando de dejarme mal o algo?”, decía enfadado el joven antes de marcharse por la puerta mientras que la hermana de Kiko Rivera le preguntaba a dónde se iba (sin obtener respuesta).

Este enfrentamiento coincide en el tiempo con el día en el que Chabelita Pantoja cumple años. Un pequeño roce con su pareja que empañe su día tan especial. Asimismo, coincidiendo con esta fecha tan señalada, el DJ le ha dedicado unas tiernas palabras a su hermana de alma a través de sus redes sociales. «Muchas felicidades Hermana mia!🎂🎂

Ya estás hecha toda una mujer y eso me enorgullece😊😊 Ojalá pudiera estar dándote este beso pero espero que lo sientas desde la distancia💋💋 No llores más y disfruta de tu concurso con tu futuro marido👰🏻👨🏽‍⚖️ Nunca olvides que te quiero @isapantojam y que tu hermano siempre estará aquí pa ti pase lo que pase», aseguraba.

El revés de su entrada a ‘La casa fuerte’

La entrada de Chabelita y Asraf a ‘La casa fuerte’ no ha sido tan idílica como ellos esperaban. A su llegada al concurso, el presentador del reality de Telecinco no dudó en informarle acerca de todas las declaraciones que le había dedicado Kiko Rivera a su madre, algo que provocó que la joven sufriera un ataque de ansiedad. «La situación entre mi madre me duele porque es un conflicto familiar. Es un alivio llegados hasta este punto, estar aquí», reconocía. Y confesaba que está al tanto de los mensajes que el sevillano ha lanzado contra la mujer que les dios la vida: «Lo sabía, pero prefiero no enterarme».

La interprete de «Ahora estoy mejor» escuchaba atenta, pero a medida que Jorge Javier avanzaba en su relato su rostro se iba desfigurando. Finalmente no ha podido más y ha estallado en llanto. Asraf y Lara Álvarez intentaban tranquilizarla, así como el resto de sus compañeros de ‘reality’. «Respira, tranquila», le decían. Y es que a Isa parecía faltarle el aire. Ante la posibilidad de que su crisis fuera a mayores, Jorge Javier ha optado por zanjar el asunto de la guerra familiar. «Vamos a dejarlo aquí. Tienes la posibilidad de permanecer ajena si es tu elección. ¿Te parece bien el trato?», le ha preguntado. La respuesta de Chabelita era afirmativa: no quiere saber nada del tema.

Este episodio ha levantado las críticas dentro del clan Pantoja, especialmente en Anabel, quien no dudaba en criticar al programa por hacerle eso a su prima. A través de sus redes sociales, la sobrina de la tonadillera se preguntaba si era necesario que le provocaran un ataque de ansiedad a su prima. Días más tarde, Jorge Javier Vázquez no dudaba en contestar a la colaboradora de ‘Sálvame’ y aseguraba que esta no sabía entender cómo hacer televisión.