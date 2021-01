El marido de Irene Rosales mueve ficha y está dispuesto a contar todo, sin filtros, sobre su enfrentamiento con su madre.

La guerra entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja no tiene marcha atrás y lejos de acercar posturas, lo cierto es que los últimos movimientos de madre e hijo los están alejando más si cabe. El DJ se ha propuesto ir a por todas solo para conseguir lograr su propia felicidad. Después de dejar boquiabierto a media España con su desgarrador testimonio en ‘Cantora: la herencia envenenada’, el marido de Irene Rosales se vuelve a sentar en un plató.

Han pasado dos meses desde que Kiko Rivera rompiera todo tipo de relación con su madre, Isabel Pantoja, después de enterarse que no se había cumplido la última voluntad de su padre, Paquirri. El hijo de la tonadillera dejaba a media España enmudecida y frente al televisor tras confesar que el 2 de agosto de 2020 había encontrado los enseres de Paquirri (los mismo que tiempo atrás habían desaparecido en un robo en la finca de Medina Sidonia).

Ahora, centrado en su mujer y sus hijos, Kiko Rivera ha tomado la decisión de ir un paso más allá y volver a la carga. Así, el que fuera pequeño del alma de la tonadillera vuelve a sentarse en un plató. El DJ será el protagonista absoluto de ‘Domingo Deluxe’ y no dejará títere con cabeza. «Voy a contarlo todo«, avanza.

Se trata de una decisión que llega tan solo unos días después de que Isabel Pantoja cumpliera su promesa de quitarle el coche a su hijo. En concreto, el fin de semana pasado, Irene Rosales confirmaba que una pareja amiga de la tonadillera se desplazaba hasta Castilleja de la Cueva para recuperar el vehículo que la cantante le regaló en su día a sus hijos para que este pudiera desplazarse con sus nietos. Asimismo, Kiko Rivera se sienta frente a Jorge Javier Vázquez después de que saliera a la luz el contenido del mensaje de felicitación de la artista a su nieta Ana. «Soy tu abuela, la que creen que está muerta. ¡He resucitado!», se llegaba a decir, a pesar de que el entorno de la cantante lo desmentía. «Yo quería felicitar a mi nieta Ana, que es su cumpleaños. Ana, te felicito cariño, que seas muy feliz, que lo pases feliz con la gente tuya, con la gente que te quiere y que está contigo», eran las palabras de la jurado de ‘Idol Kids’ que le hacía llegar a ‘El programa de Ana Rosa’.

Kiko Rivera mueve ficha

La entrevista de Kiko Rivera en ‘Domingo Deluxe’ dará que hablar durante las próximas semanas y provocará que el conflicto entre los Pantoja siga en el candelero. La última vez que Kiko Rivera habló largo y tendido sobre el asunto fue durante una pequeña conexión con ‘Viva la vida’ a principios de enero.

Entonces, el interprete de «Cicatriz» confirmaba que había intentado un acercamiento con su progenitora (aunque a través de terceras personas). Sin embargo, este no habría salido como él hubiese querido. «He dado algunos pasos pero parece ser que no les apetece. Yo no he llamado, ha sido a través de gente e intentamos mantener una conversación y no ha podido ser. Si alguien no quiere hablar conmigo yo lo entiendo, sigo con mi vida, encima en estas fechas tan señaladas que se te ablanda el corazón… aquí no se ablanda nadie (refiriéndose a la tonadillera)No olvido a mi madre de la noche a la mañana, estoy molesto y no me apetece verla y mucho menos si ella no pone interés. Ella lo que ha dicho a terceras personas es que ya no somos familia. Si no quiere hablar conmigo… el que no quiere hablar con ellos soy yo», decía el joven.