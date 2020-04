Alfonso Merlos, Alexia Rivas y Marta López, tres nombres que están en boca de todos y que se han convertido en los protagonistas indiscutibles del culebrón amoroso de la cuarentena. Los platós de Mediaset arden con un tema de cadente actualidad que cuenta con todos los ingredientes para continuar dando mucho que hablar: infidelidades, mentiras, engaños… El último en opinar al respecto ha sido Kiko Matamoros y ha ofrecido importantes detalles que podrían arrojar luz a este asunto.

El colaborador de ‘Sálvame’ ha confirmado que conoce bien a dos de los principales protagonistas del escándalo, no solo Alfonso Merlos también cuenta con información de primera mano de Javier Negre. Cabe recordar que la polémica videollamada se publicó en el canal ‘El Estado de Alarma’ de Negre.

Kiko ha afirmado que el vídeo responde a «una pillada intencionada por parte de Alexia y Javier». Respecto a si tenía conocimiento Alfonso, ha dicho que «no sabe» sí estaba al tanto o «es el tonto útil». Sin duda, un dato importante, ya podría esclarecer parte del escándalo si se confirma que todo fue planeado. Lo más curioso es que después de haber afirmado esta versión y tras haber recibido diversos mensajes en su móvil, Kiko ha señalado que deseaba rectificar.

La principal afectada en el asunto está siendo Marta López quien se mostró abatida durante su entrevista en ‘Sábado Deluxe’. Aseguró que el pasado jueves ella rompió la relación después de que el vídeo se hiciese viral y acusó a su ex de muchas mentiras. «A mí me ha destrozado como persona, como mujer me ha humillado, me ha avergonzado a mí y a mi familia. Lo único que ha tenido para defenderse es meterse con un tema personal de su hijo», señalaba rotunda.

Alexia también se ha pronunciado sobre la entrevista y ha matizado que para ella no está siendo fácil toda esta exposición mediática a la que se está sometiendo: «Pagaría porque esto terminara». Añadía que no le gusta el dolor ajeno: “Simplemente quiero decir que no me gusta ver a nadie sufrir, nadie ha hecho nada malo, somos dos personas que nos hemos encontrado. Es una historia de él, de su pasado en la que yo no pinto nada. No la viví, no estuve con ellos. No puedo decir nada más”.

Alexia niega una discusión de pareja

Las últimas informaciones apuntaban a una posible discusión de pareja entre Alexia y Alfonso después de las contundentes declaraciones de Marta López en ‘Sábado Deluxe’. Según han contado en ‘Viva la vida’, la reportera le habría pedido explicaciones sobre todo lo que su ex había contado públicamente. Alexia se ha puesto en contacto con sus compañeros de la cadena y ha negado la discusión.