Reflexivo y tranquilo, así se ha mostrado Kiko Matamoros al responder, una vez más, a Makoke. La colaboradora dijo recientemente que le hubiese gustado que su ex, Tony Spina, fuese el padre de sus hijos. Ante estas palabras, Kiko ha recalcado que evitaba enfrentamientos: «No quiero entrar en esta historia por respeto a mis hijos».

Ha reconocido en ‘Viva la vida’ sus fallos y ha pedido perdón: «Si verdaderamente he sido un mal padre, lo siento y pido perdón a mis hijos. Ya está. Lo he hecho lo mejor que he podido y lo mejor que he sabido». Añadía que se había equivocado en diversas ocasiones y que lo había reconocido, más de una vez, públicamente.

Sus fallos como padre

Respecto a los errores que ha cometido ha afirmado «no saber identificar los límites del terreno de juego». También haber intentado evitar problemas: «Mirar para otro lado y pensar que el tiempo arreglaría las cosas».

«Lo hecho, hecho está», subrayaba sobre el tema. En relación a si sus hijos le habían dado lecciones, se mostraba rotundo: «Más que los hijos te enseña la vida». Concluía señalando que no le habían dolido las palabras de Makoke.

Cabe recordar que su exmujer fue muy dura con él y dijo lo siguiente: “Seguramente Tony sería mejor padre que tú”. Aclaraba, sin entrar en detalles, que Kiko «nunca había sido un padrazo». Kiko Matamoros es padre de cinco hijos, cuatro fruto de su primer matrimonio con Marian Flores -Lucía, Diego, Laura e Irene-, y Anita de su segundo enlace con Makoke.