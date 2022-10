Kiko Matamoros ha pedido perdón a Laura Fa tras el encontronazo que tuvieron el pasado fin de semana en el plató de el ‘Deluxe‘. El colaborador de ‘Sálvame‘ abandonaba el plató después de que su compañera reflexionase sobre la diferencia de edad que tiene con su novia, Marta López.

El madrileño ha querido pedir perdón a la audiencia y a sus compañeros, incluida Laura Fa: “Mi actuación fue desafortunada y zafia”. El madrileño reconoce que su compañera tiene la habilidad para sacarlo de quicio: «Es ella la que me ha puesto el trapo. ¿Que he entrado al trapo como un bobo? Sí». Asimismo, ha admitido sus errores: «Sé lo que dije es grosero e impropio de una persona incivilizada».

«Estaría encantado de hablar con ella», ha explicado. Eso sí, con condiciones. Cree que Laura Fa le debe también unas disculpas a él. Matamoros sostiene que hubiera actuado de otra manera de saber que podía hacerse público pero explicaba que sufrió “un momento de pérdida de nervios desafortunado”. Es más, cree que lo que pasó es más negativo para él que para nadie: “Creo que la noche del viernes fue una noche aciaga en todos los sentidos”.

“Ella siempre me desestabiliza con descalificaciones hacia mi pareja, hacia la diferencia de edad, con mis hijos…”, ha explicado Matamoros. Jorge Javier Vázquez le ha pedido que la llamara por teléfono en directo para pedirle perdón, pero él cree que debería ser ella quien diera el primer paso: “El primer agredido fui yo, le pido perdón por lo que dije porque no es propio de personas civilizadas».

La bronca entre Kiko Matamoros y Laura Fa se produjo el pasado 1 de octubre. Ese día, la catalana explicaba que había muchos estudios que se han hecho acerca de las diferencias de edad entre una pareja, refiriéndose así a su colega y su pareja. El colaborador se sintió ofendido y se levantó de forma airada y se marchó del plató asegurando que no iba a consentir las faltas de respeto. Seguido por las cámaras, el padre de Diego Matamoros se enzarzaba con el director del programa, quien intentaba que recapacitara y volviera a sentarse. «Ya está bien, se acabó, no puedes faltarle el respeto a la gente», aseguraba el que fuera representante de famosos. «He dicho que me parece una relación desigual, no he dicho que él no la quiera», se defendía la periodista. Sin embargo, el colaborador seguía insistiendo en que la periodista estaba insinuando que su novia no estaba con él por amor. «Me incomoda que me insulten, no tiene argumentos y recurre al insulto. Me hablas con una violencia que no es ni medio normal«, sostenía Fa. Tras esto, Kiko Matamoros volvía a su silla y Laura Fa mantuvo silencio respecto a su compañero.