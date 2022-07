Tras poner punto y final a su aventura en ‘Supervivientes’, Kiko Matamoros acaba de aterrizar en España. Fue el pasado domingo cuando la audiencia decidió que Marta Peñate debía seguir adelante en el concurso. Ahora se siente satisfecho del papel que ha jugado en el reality. «Estoy animado feliz y satisfecho por trabajar para esta casa, por trabajar para toda esta gente que nos ve y haberos entretenido», ha arrancado diciendo en su entrevista con Carlos Sobera en el plató de ‘Supervivientes: Tierra de nadie’. «Ya había cumplido mi misión y no era capaz de dar más de sí». Además de hacer balance de su paso por el concurso, el colaborador ha hablado sin pelos en la lengua de lo que piensa de Anabel Pantoja. Incluso ha revelado un detalle que a todos se le pasó por alto: «Al principio se quiso construir una carpetita con Ignacio de Borbón, pero no le salió y al final ha recurrido a Yulen. Se os ha escapado. Ella quería una parejita Borbón Pantoja… pero el otro no quiso entrar en ese juego».

A pesar de ser su compañera en ‘Sálvame‘, a Kiko Matamoros no desea que llegue a la final. No le ha gustado su actitud en el programa. Menos aún su relación con Yulen Pereira. «A ella le ha venido muy bien porque es protagonista de una relación y él le ha salido mal porque entró con una imagen de campeón de esgrima y va salir como novio de Anabel, que no te lleva a ningún lado. Al ‘Deluxe’, en algún caso». Cree que ambos jóvenes «se complementan y se gustan», pero está convencido de que su historia de amor no durará ni medio Telediario.

«Anabel es muy posesiva, muy invasiva»

Del deportista tampoco tiene un gran concepto: «Creo que es más de su madre que otra cosa y que al final su madre es la que manejará el terreno… Estoy convencido de que a la madre no le gusta su posición mediática de su hijo». Cree que el joven y anabel no tienen futuro alguno como pareja: «Yulen es un hombre que necesita el paraguas de una mujer y que repite el modelo con anabel Pantoja. Ella ya le ha prometido viajes y regalos en su cumpleaños… Es una relación desigual. Ella es muy posesiva, muy invasiva».

«Anabel los ha utilizado a todos para que la lleven en volandas», añadía. «El problema que tiene Anabel es que no puede hablar de manipulación porque los ha utilizado a todos para que la lleven en volandas a la final. Se despiden entre lágrimas de cocodrilo y nos vemos en el McDonald’s. Al final todos han sido los tontos útiles y las víctimas de Anabel y de sí mismos. Y la la única beneficiada es Anabel. Al final, aplaudo la inteligencia de Anabel.

«Anabel es la reina madre y tiene a los demás haciendo miel»

Aunque de su boca apenas han salido halagos hacia su compañera, Kiko Matamoros ha aclarado que no siente animadversión hacia la sevillana: «Yo no le tengo odio para nada. Anabel tiene una forma de entender la existencia que tiene mucho que ver con lo que ha visto en su casa. Isabel siempre se ha rodeado de gente con una imagen pública que luego se han quedado por el camino. Da la sensación de que han sido utilizados. Ella tiene el mismo concepto de las relaciones. Anabel tiene súbditos y están allí haciéndole la ola… Allí la reina madre es esta señora y tiene a los demás haciendo miel. Lo único que hace es hacer arroz». Sus palabras han hecho estallar a Juan, el amigo de Anabel que la defiende en el plató. «Lo cuento porque lo he visto y lo he vivido. ¿No ves que es ella la que dice a quién se nomina y cuándo?», destacaba el madrileño. Su zasca final ha sido: «No me gustaría que gane una folclórica. Me gustaría que gane una superviviente».