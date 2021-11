La entrada de familiares de los concursantes de ‘MasterChef Celebrity’ es uno de los momentos clave de cada edición y es que tras su visita dejan muchas anécdotas y nos brinda la oportunidad de conocerlos un poco más allá de su perfil profesional o de su faceta entre fogones. Quizá gracias a esto, el talent culinario de TVE logró anotar su máximo de audiencia de temporada en su décima entrega con un 20,7% de share. Al público le enganchó el encuentro de las estrellas que aún quedan en el programa con sus seres queridos, como así fue el caso de Juanma Castaño, que tuvo el placer de recibir una sorpresa por parte de su madre.

El presentador deportivo se ha convertido en uno de los personajes más queridos por la audiencia y es que ha sorprendido a muchos más allá de los terrenos deportivos en los que siempre le hemos visto. Ahora ofrece una nueva imagen y todos quieren saber más sobre él. Más sabiendo que acaba de estrenar nueva pareja, Helena Condis, también compañera de trabajo, con la que confirmó oficialmente los rumores de romance al posar la semana pasada en los premios de la revista Esquire España. De ahí que incluso los jueces de ‘MasterChef Celebrity’ quieran saber más sobre quién es la mujer que hace feliz a Juanma Castaño y si cuenta con el beneplácito de su madre.

Fue uno de los momentos más cómicos del programa de este lunes. Pepe Rodríguez se acercaba a Juanma Castaño, que estaba siendo ayudado en la primera prueba del reality por su madre. El chef ha querido saber si Tere, como así se llama la madre del presentador, ya conocer personalmente a Helena Condis. Una sorpresa para el comunicador y para todos, pues cuando se grabó el programa, hace ya varios meses, este romance era tan solo un rumor y poco o nada se sabía. “¿Conoces a su nueva pareja?”, preguntaba el cocinero, a lo que Tere respondió sin mayor problema que no ha tenido ese placer. Fue entonces cuando Juanma Castaño, algo molesto, pero con gracia, paró los pies a su madre: “Mamá, ¿hemos venido aquí a cocinar o a hablar de nuestra vida privada?”. La madre supo recular, al asegurar que “yo no hablo de tu vida privada porque no sé nada”, provocando las risas de Pepe Rodríguez, divertido por haber puesto en un aprieto al aspirante a ‘MasterChef Celebrity’.

Así estalló el romance de Juanma Castaño y Helena Condis

Fue fruto de un despiste cuando el público supo que algo existía entre Juanma Castaño y su compañera de trabajo, Helena Condis. El presentador no se dio cuenta que el público se fija en todos los detalles cuando enseñó su teléfono móvil a la pantalla y se veía que la protagonista del fondo de pantalla era su compañera. Esto hizo que todos sospechasen en que eran algo más que simples amigos. Esto dio paso a rumores y especulaciones, a la vez que un estudiado silencio por parte de ambos, que se negaban a dar por cierto lo que todos ya daban por seguro.

No fue hasta la semana pasada cuando la pareja levantó el velo de secretismo que les protegía de miradas indiscretas. Antes de la comentada presentación oficial de su relación en una alfombra roja, lo que despejaba cualquiera duda, el presentador publicaba una fotografía de su amiga especial de espaldas mirando por una ventana. Esto hizo que estallasen los rumores de nuevo, pero no hizo falta, pues horas después ambos se ponían frente a las cámaras sonrientes y dejando claro que el amor les une, además del trabajo. ¿Habrá conocido Tere ya a Helena Condis como nueva nuera?