Este jueves, Juan del Val se ha puesto muy serio para quejarse ante las cámaras de haber sido víctima de un titular falso. “Jamás en mi vida me he quejado de una crítica o de un titular o de titulares absurdos que hablan de una medio verdad o una mentira, pero después de encontrarme con el siguiente titular: “Juan del Val, cerca del maltrato a Nuria Roca en directo”, creo que debemos hacer una reflexión sobre esto, que se llama clickbait. Tienes que pinchar para que la gente entre en visitas», ha arrancado diciendo en el plató de ‘El Hormiguero’.

«Esto raya en el horror»

«Hay que poner límite a esto. Puede haber titulares más o menos graciosos, más o menos ofensivos, incluso insultos dentro de un titular. Pero estamos hablando de acusar de un delito, de un delito gravísimo. Pero que alguien pinche para tener notoriedad…», continuaba. El colaborador ha indagado sobre la web que ha publicado la noticia: «Es un portal que son chilenos, quieren establecerse en España y hacen titulares de este tipo y hoy me ha tocado a mí», se ha lamentado. Incluso ha dado los nombres de las personas implicadas. «Me parece que es interesante decir que esto no puede ser. También la necesidad de que tengas que clickar para cualquier noticia… Sinceramente, cualquiera que se tome el periodismo en serio esto es la muerte del periodismo. Esto raya en el horror».

«Esto no hay que dejarlo pasar», insistía, indignado. Lo que se la sucedido al marido de Nuria Roca se llama clickbait. Se trata de una técnica utipara generar expectación en el usuario. El grave problema del clickbaiting es cuando se usa de manera irresponsable, como es el caso de portales poco fiables de internet. Estos publican informaciones falsas y no contrastadas con el único fin de satisfacer la curiosidad de los internautas y conseguir de manera rápida miles de clicks. En estos casos, los títulos que se utilizan en la práctica del clickbait, también conocida como ‘ciberanzuelo‘, aprovechan simple y llanamente el poder de la curiosidad, sin importar si la información es falsa o fiel a la realidad, incurriendo así en el uso de titulares fraudulentos, pues solo persiguen el aumento masivo de tráfico en la nube.

Nuria Roca ha vuelto a ‘El Hormiguero’ tras una semana confinada por covid

La denuncia de Juan del Val se ha producido el mismo día que su mujer, Nuria Roca, se ha incorporado a ‘El Hormiguero’ después de unos días de baja tras haber contraído el coronavirus. Con sentido del humor, la colaboradora y presentadora de ‘La Roca’ ha dicho que se ha aburrido durante la semana que estuvo confinada. Y aunque se puso como objetivo hacer algo de limpieza en su domicilio y «aprovechar para poner cosas orden», finalmente le dio pereza y no lo hizo: «Me sentaba en una silla y no hacía nada… NO he hecho nada. ¡He desordenado!».

